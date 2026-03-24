Los alcances del feriado nacional

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Por el feriado de hoy, en el marco del Día de la Memoria, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:
El servicio de recolección de residuos no se realizará hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.
Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107
Estará cerrado en la jornada de hoy. No habrá atención para los trámites administrativos que se realizan en el CAM, incluido las licencias de conducir.
El Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 12 y la República de los Niños funcionará únicamente como parque, sin actividades pedagógicas.
El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.
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El Mercado Bonaerense La Plata abrirá de 8 a 13, mientras que el Mercado Regional Mayorista estará cerrado.
Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de feriado.
Estará abierto para visitas de 7:30 a 15, su administración operará de 8 a 11:30 y los servicios ingresarán hasta las 11.
La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Para avisos fúnebres llamar de 13 a 22 al 412-0101 interno 233 y por mail a funebres@eldia.com.
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