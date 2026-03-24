Los alcances del feriado nacional

Por el feriado de hoy, en el marco del Día de la Memoria, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos no se realizará hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107

» Centro de atención municipal (cam)

Estará cerrado en la jornada de hoy. No habrá atención para los trámites administrativos que se realizan en el CAM, incluido las licencias de conducir.

» Esparcimiento

El Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 12 y la República de los Niños funcionará únicamente como parque, sin actividades pedagógicas.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense La Plata abrirá de 8 a 13, mientras que el Mercado Regional Mayorista estará cerrado.

» Transporte

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de feriado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Estará abierto para visitas de 7:30 a 15, su administración operará de 8 a 11:30 y los servicios ingresarán hasta las 11.

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Para avisos fúnebres llamar de 13 a 22 al 412-0101 interno 233 y por mail a funebres@eldia.com.