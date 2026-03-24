Martilleros: se viene una fuerte puja electoral

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En el distrito La Plata se eligen cargos clave. La conducción actual lleva a Alberto Levy y la oposición a Patricia Robledo
Este jueves 26 de marzo, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Plata se convertirá en el escenario de una fuerte contienda electoral. En estos comicios de medio término, los 955 colegiados habilitados para votar deberán elegir a quienes ocuparán cargos clave como la secretaría general, la tesorería, consejeros e integrantes del Tribunal de Disciplina.
Desde el oficialismo, bajo el nombre de Participación y Cambio, la lista propone como candidato a secretario general a Alberto Levy. Esta facción busca “consolidar el proyecto iniciado hace dos años, cuando fue elegido presidente Guillermo Saucedo”, sostuvo Levy. La plataforma oficialista se centra en la modernización tecnológica y la puesta en valor de la infraestructura institucional. Entre sus proyectos se incluye la actualización integral del sistema informático, que ya transita la etapa de prueba para la certificación de contratos y documentos en línea, facilitando los trámites sin necesidad de presencialidad. Asimismo, el oficialismo resalta la inversión en los inmuebles de la sede central y el instituto, sumado a la reciente adquisición de un inmueble en la calle 47, donde se proyecta la construcción de un salón de usos múltiples y espacios de coworking.
En su agenda digital, proponen la creación de un CRM (gestión de relaciones) propio para que todos los colegiados puedan trabajar en red y la implementación de inteligencia artificial aplicada al ámbito inmobiliario. En el plano gremial, mantienen el reclamo ante la Municipalidad de La Plata por la exención de habilitación municipal para profesionales y prevén el lanzamiento de diplomaturas conjuntas con la Universidad Nacional de La Plata, además de la creación de un cuerpo de inspectores para combatir la actividad ilegal en el sector.
En la vereda opuesta se presenta la lista Unidos por la Profesión, que lleva a Patricia Robledo como candidata a secretaria general. “Esta propuesta se define como el resultado de un trabajo colectivo que excede la coyuntura electoral, remontando sus orígenes a la pandemia con la creación del Foro Profesional”, sostuvo Robledo quien enfatiza que su espacio nació del diálogo sostenido durante años con colegas de diversas áreas, buscando fortalecer el rol institucional del Colegio. La fuerza de esta lista opositora reside en la representatividad y la diversidad de sus componentes. El armado incluye a jóvenes profesionales que dan sus primeros pasos en la dirigencia, martilleros del interior del departamento judicial y expertos tanto en el ámbito judicial como en el mercado inmobiliario tradicional. Entre las propuestas mencionan: capacitación constante para jerarquizar la profesión; información y asesoramiento para que los matriculados cuenten con respuestas claras en temas legales y contables, citando como ejemplo la falta de información actual sobre seguros de caución o las intimaciones municipales; firma digital, para simplificar trámites, como la certificación de contratos, facilitando la tarea tanto a profesionales del interior como de La Plata y nueva presencia digital con la creación de una página web práctica donde se pueda acceder fácilmente a la información necesaria.
“La combinación de experiencia y renovación es el motor necesario para iniciar una nueva etapa que acerque el Colegio a las necesidades reales de todos los matriculados”, aseguró Robledo.
Habrá seis mesas de votación en distintas localidades: Mesas 1 y 2: La Plata, calle 17 Nº 1027 (incluye Berisso y Ensenada); Mesa Brandsen (abarca Presidente Perón, San Vicente, Alejandro Korn y General Paz); Mesa Lobos (incluye Cañuelas, Roque Pérez y San Miguel del Monte); Mesa Magdalena (integra Pipinas, Verónica y Presidente Perón) y Mesa Saladillo.
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