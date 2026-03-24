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Opinión |POR EL MEDIO AMBIENTE

Primeras protestas contra Kast en Chile

Primeras protestas contra Kast en Chile

Redacción AFP

24 de Marzo de 2026 | 02:14
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El flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, enfrentó EL domingo las primeras protestas contra su mandato tras su decisión de frenar decenas de decretos ambientalistas de su antecesor, el izquierdista Gabriel Boric. El gobernante ultraderechista paralizó desde su llegada al poder el 11 de marzo 43 decretos de protección ambiental heredados de la gestión anterior.

Las medidas se encontraban en fase de revisión de la Contraloría, un paso previo para entrar en vigor. El Ministerio de Medio Ambiente retiró las normas.

Entre los decretos detenidos, firmados entre 2023 y 2026, figuran una norma para regular emisiones en centrales termoeléctricas, la creación de varios parques nacionales protegidos y la conservación de la ranita de Darwin, un pequeñísimo anfibio en peligro de extinción que habita en el sur de Chile y Argentina.La marcha fue convocada para celebrar el Día del Agua, pero varios miles de manifestantes -unos 8.000 según la policía- cuestionaron las recientes decisiones del gobernante.

“Estoy acá porque la gobernatura actual ha sido constantemente planificadora a la hora de quitar los derechos medioambientales, a favor de un progreso que no es real”, relató María González, una estudiante de derecho de 21 años.

Los asistentes a la protesta, en su mayoría jóvenes, portaron letreros con consignas como “El agua es un derecho, no una mercancía” o “La naturaleza no merece tu Kastigo”, un juego de palabras con el apellido del mandatario.

Los manifestantes también expresaron sorpresa por la rapidez con la que Kast asumió posiciones sobre el medio ambiente.

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“Creo que para dos semanas, demasiado impresionante los daños que están haciendo y el retroceso del Estado de Chile”, señaló Diego Gutiérrez, estudiante de 25 años.

Las movilizaciones llegaron hasta el Palacio Presidencial de La Moneda, donde continuaron con sus consignas antigubernamentales, mientras las vías de acceso estaban bajo la protección de un fuerte contingente antidisturbios.

Los uniformados avanzaron para evitar la continuación de la marcha.

Ante ese movimiento, los jóvenes lanzaron piedras y palos, y la policía de carabineros respondió con el uso de camiones hidratantes. No se reportaron heridos. Siete civiles fueron detenidos, según la policía.

El jefe de Estado señaló esta semana que su deseo es “generar la mejor política pública posible, en torno al pleno empleo, siempre respetando al medio ambiente”.

 

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