Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Alak encabezó emotiva jornada en el Salón Dorado

Alak encabezó emotiva jornada en el Salón Dorado
24 de Marzo de 2026 | 02:14
Edición impresa

El intendente, Julio Alak, encabezó ayer una emotiva jornada de conmemoración de los 50 años del golpe militar de 1976, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde declaró a la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto “patrimonio cultural viviente” de la Ciudad y nombró al jurista español Baltasar Garzón visitante ilustre de la Ciudad. “La lucha por los derechos humanos en Argentina es un ejemplo en el mundo que debemos reivindicar”, dijo.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal

Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba

Panaro y el duro presente de Gimnasia: “Vamos a sacar adelante la situación”

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
+ Leidas

Nunca más

Los números de la suerte del martes 24 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Las redes sociales, la nueva amenaza para la democracia

Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta

Las estructuras democráticas

Martilleros: se viene una fuerte puja electoral

Murió el dueño del sitio OnlyFans

Alak encabezó emotiva jornada en el Salón Dorado
Últimas noticias de Política y Economía

A 50 años del Golpe: acto y movilización en Plaza de Mayo

En La Plata, actos en Plaza San Martín y en Plaza Moreno

La suerte de Adorni, en manos de los Milei: “Se va a ir cuando ellos decidan”

Kicillof convoca a los intendentes para evaluar la crisis en los municipios
Policiales
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Murieron dos perros por un incendio en Berisso
Millonario ataque en una verdulería de Abasto
Información General
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Murió el dueño del sitio OnlyFans
Falleció la Abuela Lalala, símbolo del Mundial 2022
Nunca más
En defensa de la vida
Espectáculos
VIDEO.- El posteo de AC/DC a horas de su primer show en River, para ir calentando motores...
Fran Gómez reveló que "casi la queda" durante los festejos de Estudiantes campeón en La Plata
Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
Lo que tenés que saber de AC/DC: el comunicado oficial sobre sus shows en Argentina
Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años
Deportes
VIDEO. Gaich, tras el triplete en UNO: "Que se haya dado esta noche es especial"
Estudiantes 5 - 0 Central Córdoba: el análisis de Martín Cabrera desde UNO
Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba
VIDEO. Estudiantes vs Central Córdoba: los goles
VIDEOS. Minuto de silencio y brazalete negro: el homenaje al histórico Marcos Conigliaro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla