Los reclamos por las deficiencias en el manejo de los residuos en la zona

Residuos esparcidos aquí y allá, proliferación de basurales, contenedores desbordados, camiones que no pasan todos los días, depósitos municipales de residuos sólidos totalmente llenos, entre otras deficiencias del servicio de recolección, configura un panorama negativo tanto en el casco céntrico como en los barrios y localidades vecinas, tal como lo detalló un informe publicado ayer en este diario que reflejó numerosos testimonios vecinales.

Según se reseñó, en el foco de las críticas apareció nuevamente la empresa ESUR, encargada del servicio en gran parte del distrito y cuestionada por su desempeño.

Sin embargo, también debe ponerse a la vista el comportamiento inadecuado de no pocos vecinos que, muchas veces, arrojan en cualquier lugar bolsas de residuos o elementos que descartan de sus hogares.

En cuanto a la calidad del servicio lo que debiera decirse es que no se advierte desde hace mucho alguna mejoría en la prestación y que la suciedad en la vía pública, es visible en casi todas las zonas.

Los vecinos sostienen que el servicio no está a la altura. Denuncian que los camiones no pasan con la frecuencia adecuada, lo que genera acumulación de basura en esquinas, veredas y espacios públicos. En algunos casos el propio camión deja un reguero de basura esparcida.

A esto se suma el colapso de los contenedores y de los depósitos municipales instalados en diversas plazas, que terminan rodeados de residuos, con presencia de roedores, insectos y olores nauseabundos.

La existencia de basurales clandestinos en canteras abandonadas o terrenos sin control, agrava aún más el impacto ambiental.

En distintos sectores señalaron con sobradas razones que la acumulación de residuos no solo genera una mala imagen urbana, sino que representa un riesgo sanitario. La proliferación de plagas, líquidos lixiviados contaminantes y malos olores afecta directamente la calidad de vida de los vecinos.

Sanitaristas y ecólogos platenses advirtieron que el mal manejo de los residuos y la existencia de micro basurales dan refugio a roedores e insectos de toda clase, criándose en ellos, por la acumulación de agua, mosquitos, moscas, vibriones y bacterias, atribuyendo esta proliferación a la pérdida de una visión acerca de lo que debe ser una gestión integral de los residuos en una ciudad.

No arrojar residuos a la calle; no contribuir a la formación de basurales; realizar un adecuado embalaje de los residuos y ubicarlos en los lugares dispuestos, son todas conductas que cada vecino debe preocuparse por observar.

Por su parte la empresa debería respetar a raja tabla los términos de la concesión y, en el caso de las autoridades, les corresponde no sólo promover, sino garantizar que el concesionario cumpla en forma eficiente con el contrato que la obliga a ofrecer un acorde sistema de recolección de residuos y de limpieza general de la vía pública.