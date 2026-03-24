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El Mundo |PERDIÓ EL REFERÉNDUM

Duro revés para Meloni por la reforma judicial

Duro revés para Meloni por la reforma judicial

AFP

24 de Marzo de 2026 | 02:20
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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sufrió un fuerte revés político tras la derrota de su gobierno en el referéndum sobre la reforma judicial, un resultado que golpea su liderazgo aunque no pone en duda su continuidad. Con casi todos los votos escrutados, el “NO” se impuso con el 53,5%, frente al 46,5% del “SÍ”.

“Los italianos han decidido”, reconoció Meloni, quien de todos modos aseguró que seguirá gobernando “con seriedad y determinación”. Pese a haber intentado despegar su figura de la consulta, el fuerte respaldo oficialista a la reforma terminó transformando la votación en un plebiscito sobre su gestión.

La iniciativa proponía cambios profundos, como separar las funciones de jueces y fiscales y modificar el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el organismo que supervisa a los magistrados. También contemplaba dividir ese órgano en dos y crear un nuevo tribunal disciplinario con miembros designados por distintos mecanismos.

El gobierno defendía la reforma como clave para garantizar mayor imparcialidad judicial, pero la oposición la consideró un intento de influir en los magistrados y cuestionó que no abordara problemas estructurales como la lentitud de los procesos.

El resultado representa el primer gran traspié para Meloni desde su llegada al poder en 2022. Para el analista Daniele Albertazzi, evidencia una pérdida de apoyo en un tema central de su agenda, mientras que Lorenzo Castellani sostuvo que la mandataria sale debilitada.

La participación, cercana al 59%, fue elevada y reflejó el interés en una consulta que muchos interpretaron como un juicio directo al gobierno. Desde la oposición, el ex primer ministro Giuseppe Conte pidió avanzar hacia un nuevo gobierno.

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El trasfondo remite a años de tensión entre la derecha italiana y la justicia, una disputa que tuvo como figura central a Silvio Berlusconi. Hoy, Meloni enfrenta un escenario político más incierto.

 

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