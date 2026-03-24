Advierten por el impacto de las malas posturas en alumnos

Según revelan desde el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (Cokiba), hasta el 70% de los alumnos presenta alteraciones que pueden derivar en problemas y dolores por malas posturas.

El informe advierte que el sedentarismo, la mala postura constante, el uso de pantallas y el peso de las mochilas pueden afectar la salud de la columna durante la escolaridad.

El Licenciado Luciano Davagnino, kinesiólogo y fisiatra del CoKiBA, explicó que no existe un número exacto de horas que determine cuándo aparecen los problemas, aunque sí hay situaciones de riesgo. “Más de tres o cuatro horas diarias en posición sedentaria sin pausas empiezan a generar cambios posturales”, señaló.

Según el especialista, los primeros signos pueden observarse entre los 4 y los 6 años, aunque se detectan con mayor frecuencia entre los 6 y los 10 años, coincidiendo con el inicio de la escolaridad. La etapa donde el problema se vuelve más común es la adolescencia temprana, entre los 10 y los 15 años.