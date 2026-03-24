Cartonazo: se estira el plazo para los ganadores

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Por el feriado nacional de hoy se extiende el plazo para que el ganador o los ganadores puedan presentarse para certificar el premio del Cartonazo del diario EL DIA.
Habitualmente, los martes se define si el juego tiene ganadores los martes. Como hoy es feriado nacional, se extiende el plazo para presentarse con el cartón ganador hasta mañana, miércoles 25 de marzo, a las 17, debido al feriado nacional por el Día de la Memoria.
Cabe indicar que los números se publican hoy, pero los ganadores que sumen los 15 aciertos, tienen que presentarse mañana entre las 11 y las 17.
El juego que ha entregado millones de pesos crece en expectativa para los lectores de EL DIA que sueñan con llevarse algunos de los pozos millonarios que semana a semana se ponen en juego.
Los cartones se entregan los jueves con la edición impresa de EL DIA y cada uno tiene 15 números entre el 00 y el 89. Desde el viernes hasta el martes siguiente se publican 10 números por jornada en la edición impresa de EL DIA y en eldia.com. Si se logran los 15 aciertos se transforman en ganador o ganadores del juego.
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