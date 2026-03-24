Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

Tras meses de negociación, se concretó la operación y el Grupo Arcor y Danone se quedaron con el 100 por ciento de Mastellone Hermanos, empresa dueña de La Serenísima.

Ambas empresas adquirieron el 51% restante de la participación que ya tenían, porcentaje que estaba en manos de Mastellone y el fondo Dallpoint.

Así Bagley Latinoamérica, la sociedad que Arcor y Danone crearon en 2005, pasará a controlar el 100% de la empresa láctea creada por Pascual Mastellone.

“El nuevo joint venture estará enfocado principalmente en el mercado lácteo local y operará el negocio lácteo de Danone en Argentina, de Mastellone Hermanos y de Logística La Serenísima”, señalaron las empresas en un comunicado.

De esta forma el joint venture lácteo será el encargado de unificar todos los productos que antes tenían Danone y La Serenísima en una sola compañía: quesos, dulce de leche, yogures, manteca, crema y postres. Hasta antes del cierre de la operación, Mastellone era dueña de la marca La Serenísima para cremas, leches y quesos; mientras Danone compró en los ’90 la etiqueta para yogures y postres y, además, le proveía a la láctea servicios de logística, a través de Logística La Serenísima.

Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor comentó: “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas”.