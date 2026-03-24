Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone
24 de Marzo de 2026 | 20:35

Escuchar esta nota

Tras meses de negociación, se concretó la operación y el Grupo Arcor y Danone se quedaron con el 100 por ciento de Mastellone Hermanos, empresa dueña de La Serenísima.

Ambas empresas adquirieron el 51% restante de la participación que ya tenían, porcentaje que estaba en manos de Mastellone y el fondo Dallpoint.

Así Bagley Latinoamérica, la sociedad que Arcor y Danone crearon en 2005, pasará a controlar el 100% de la empresa láctea creada por Pascual Mastellone.

“El nuevo joint venture estará enfocado principalmente en el mercado lácteo local y operará el negocio lácteo de Danone en Argentina, de Mastellone Hermanos y de Logística La Serenísima”, señalaron las empresas en un comunicado.

De esta forma el joint venture lácteo será el encargado de unificar todos los productos que antes tenían Danone y La Serenísima en una sola compañía: quesos, dulce de leche, yogures, manteca, crema y postres. Hasta antes del cierre de la operación, Mastellone era dueña de la marca La Serenísima para cremas, leches y quesos; mientras Danone compró en los ’90 la etiqueta para yogures y postres y, además, le proveía a la láctea servicios de logística, a través de Logística La Serenísima.

Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor comentó: “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas”.

LE PUEDE INTERESAR

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La movilización por el Día de la Memoria se extendió hasta la casa de Cristina Kirchner

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

Desde mañana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abrirán

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe

Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo

¡Choque esos cinco! Estudiantes y una goleada para el reencuentro

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Murió el dueño del sitio OnlyFans
Últimas noticias de Política y Economía

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

VIDEO. La movilización por el Día de la Memoria se extendió hasta la casa de Cristina Kirchner

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

Adorni encabezará mañana una conferencia de prensa en la Casa Rosada y cierra la semana con los Milei
Deportes
VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba
El joven Agustín Giay, excapitán de la Sub 20, dará el salto a la Selección mayor para reemplazar a Montiel
VIDEO. El recuerdo de Gimnasia a los socios desaparecidos en la última dictadura
La Plata Rugby Club y Los Tilos recordaron a sus rugbiers desaparecidos durante la última dictadura militar
Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo
Policiales
Choque en cadena en La Plata: tres autos involucrados y varios heridos
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de Agostina Páez, la argentina acusada de racismo
Insólito: detuvieron en pijama a "Noni", el joven que robó en un autoservicio de La Plata y se quedó dormido
Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio
De robo millonario a presunta estafa: giro inesperado en el caso “La Joya Agro”
Espectáculos
Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes
"Nunca más": desde Fito Paez a María Becerra, los artistas que se expresaron en el Día de la Memoria
Marcos Giles y su historia con el 24 de marzo: "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano"
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
Catriel y Paco, de gira: del supuesto retiro a un tour mundial infernal
Información General
La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna
PAMI: los medicamentos que siguen siendo gratis en abril 2026 y requisitos para acceder
Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Murió el dueño del sitio OnlyFans

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla