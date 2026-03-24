Almeyda dejó de ser el entrenador del Sevilla

El técnico argentino Matías Almeyda dejó su cargo en el Sevilla, equipo al que llegó a mediados del 2025, luego de los muy flojos resultados cosechados.

El golpe final para Almeyda fue la derrota del sábado por 2-0 ante el Valencia, durante la vigésimo novena fecha de LaLiga de España, que fue la segunda consecutiva y el cuarto encuentro al hilo sin conseguir una victoria.

Almeyda llegó al Sevilla para el inicio de esta temporada, tras un buen paso en el AEK Atenas de Grecia, donde conquistó dos títulos (Liga y Copa 2023). Sin embargo, su paso por el equipo español no fue nada bueno, ya que está decimoquintos en LaLiga con solo 31 puntos y en zona de descenso.

El Sevilla tampoco tuvo una buena actuación en la Copa del Rey, donde quedaron eliminados en los 16avos de final.