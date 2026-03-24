Tagliafico lamentó la suspensión de la Finalíssima

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Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo el campeón del mundo, lamentó la suspensión de la Finalissima contra España (suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente y porque las defederación se acordaron la nueva sede) en la previa de los amistosos de la Selección Argentina frente a Mauritania y Zambia.
“Como jugador uno siempre quiere jugar los grandes partidos, España está muy bien y nosotros también. Hubiese sido lindo enfrentar a una potencia”, dijo el lateral por izquierda.
“Siempre hay un principio y un final, pero el ciclo hay que estirarlo e intentar mantenerlo indeterminadamente”, reveló sobre el gran nivel sostenido de la Selección Argentina en el plano internacional en diálogo con DSports.
El zurdo futbolista se sumará en las próximas horas a la convocatoria de Lionel Scaloni y será uno de los defensores que el pujatense tiene a disposición en esa banda, junto a Gabriel Rojas y Marcos Acuña.
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