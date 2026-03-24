Tagliafico lamentó la suspensión de la Finalíssima

Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo el campeón del mundo, lamentó la suspensión de la Finalissima contra España (suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente y porque las defederación se acordaron la nueva sede) en la previa de los amistosos de la Selección Argentina frente a Mauritania y Zambia.

“Como jugador uno siempre quiere jugar los grandes partidos, España está muy bien y nosotros también. Hubiese sido lindo enfrentar a una potencia”, dijo el lateral por izquierda.

“Siempre hay un principio y un final, pero el ciclo hay que estirarlo e intentar mantenerlo indeterminadamente”, reveló sobre el gran nivel sostenido de la Selección Argentina en el plano internacional en diálogo con DSports.

El zurdo futbolista se sumará en las próximas horas a la convocatoria de Lionel Scaloni y será uno de los defensores que el pujatense tiene a disposición en esa banda, junto a Gabriel Rojas y Marcos Acuña.