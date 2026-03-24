Mauritania se prepara para enfrentar al campeón

La selección de Mauritania nunca disputó un Mundial. Sin embargo, este viernes enfrentará al vigente campeón. A contrarreloj, los “Leones de Chinguetti”, así como lo apodan, comenzó su preparación para medirse ante la Selección Argentina, equipo que se vio obligado a cerrar dos amistosos sobre la hora tras la cancelación de la Finalissima (que iba a disputar contra España) y los recibirá en la Bombonera el próximo viernes.

Justo antes de viajar, el equipo africano hizo base en Marruecos, donde entrenará hasta tener que partir. “Han llegado para comenzar su práctica. Un primer paso en una concentración marcada por importantes desafíos para el equipo”, destacó la federación a través de sus redes sociales.

A pesar de que nunca disputó una Copa del Mundo, el equipo africano (número 119 en el ranking FIFA) sí consiguió un avance significativo a nivel continental: logró clasificarse por primera vez a la Copa Africana de Naciones en 2019, repitió en 2021 y en la edición más reciente alcanzó los octavos de final, lo que marcó el mejor resultado de su historia.