La lesión de Montiel le cambia los planes al DT

VIDEO. En La Plata, actos en Plaza San Martín y en Plaza Moreno
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Los reclamos por las deficiencias en el manejo de los residuos en la zona
Kicillof convoca a los intendentes para evaluar la crisis en los municipios
El acuerdo Mercosur-UE se aplica provisional desde el 1 de mayo
La moneda de oro del Presidente, el plan que el caso $Libra truncó
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Mercados eufóricos y petróleo a la baja tras el giro de Trump
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La noticia fue un baldazo de agua fría. Las presunciones que empezaron ayer a dar vueltas en River y también en la Selección, cuando Gonzalo Montiel fue a la clínica a hacerse los estudios médicos por la molestia que había sentido en el triunfo contra Estudiantes de Río Cuarto, se terminaron de confirmar ayer al mediodía: lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y, además de ser baja para Lionel Scaloni en esta fecha FIFA (todavía no se anunció un sustituto), preocupa y mucho a Eduardo Coudet.
Porque este es un dolor de cabeza compartido. Para uno, representa un contratiempo más de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia, con todo el tema Finalissima en el medio y la también reciente ausencia de Leonardo Balerdi (reemplazado por Lucas Martínez Quarta). Y para el otro, perder al capitán sin cinta en un momento en el que el equipo está empezando a tomar vuelo en este incipiente ciclo es un golpe para el que deberá ser meticuloso a la hora de sobrellevarla.
Es que acá es tan cierto que la fecha FIFA amortigua el impacto porque habrá parate de las competencias oficiales como que el panorama no mejora tanto al mirar hacia adelante.
Out de las canchas por aproximadamente tres semanas (si es más o menos dependerá de cómo sea su recuperación), el lateral derecho de 29 años se perderá el partido contra Belgrano del domingo 5 de abril en el Monumental y muy probablemente tampoco estará en el debut en la Copa Sudamericana, el jueves 9 de abril ante el Blooming en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
De hecho, el plazo estimado por los médicos se cumpliría justo de cara a la visita a Racing, programada para el fin de semana del domingo 1.
De todos modos, para Scaloni también es un golpe bajo a la hora de armar el equipo, porque el lateral está en la consideración, y de hecho, iba a estar presente en los dos ensayos finales que tendrá la Selección antes de enfocarse en el Mundial.
LEA TAMBIÉN
Con bajas, la Selección puso manos a la obra
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí