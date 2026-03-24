La lesión de Montiel le cambia los planes al DT

La noticia fue un baldazo de agua fría. Las presunciones que empezaron ayer a dar vueltas en River y también en la Selección, cuando Gonzalo Montiel fue a la clínica a hacerse los estudios médicos por la molestia que había sentido en el triunfo contra Estudiantes de Río Cuarto, se terminaron de confirmar ayer al mediodía: lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y, además de ser baja para Lionel Scaloni en esta fecha FIFA (todavía no se anunció un sustituto), preocupa y mucho a Eduardo Coudet.

Porque este es un dolor de cabeza compartido. Para uno, representa un contratiempo más de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia, con todo el tema Finalissima en el medio y la también reciente ausencia de Leonardo Balerdi (reemplazado por Lucas Martínez Quarta). Y para el otro, perder al capitán sin cinta en un momento en el que el equipo está empezando a tomar vuelo en este incipiente ciclo es un golpe para el que deberá ser meticuloso a la hora de sobrellevarla.

Es que acá es tan cierto que la fecha FIFA amortigua el impacto porque habrá parate de las competencias oficiales como que el panorama no mejora tanto al mirar hacia adelante.

Out de las canchas por aproximadamente tres semanas (si es más o menos dependerá de cómo sea su recuperación), el lateral derecho de 29 años se perderá el partido contra Belgrano del domingo 5 de abril en el Monumental y muy probablemente tampoco estará en el debut en la Copa Sudamericana, el jueves 9 de abril ante el Blooming en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

De hecho, el plazo estimado por los médicos se cumpliría justo de cara a la visita a Racing, programada para el fin de semana del domingo 1.

De todos modos, para Scaloni también es un golpe bajo a la hora de armar el equipo, porque el lateral está en la consideración, y de hecho, iba a estar presente en los dos ensayos finales que tendrá la Selección antes de enfocarse en el Mundial.