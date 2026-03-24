Enzo “defendió” los dos amistosos de la Selección

Enzo Fernández se sumó al grupo en el predio de Ezeiza / @selección

El mediocampista Enzo Fernández, que fue convocado para participar de los dos ensayos que tiene por delante la Selección, defendió los amistosos de emergencia que tuvo que organizar el equipo nacional, ante Mauritania y Zambia, luego de la cancelación de la Finalissima ante España y comparó este proceso con el de antes del Mundial con el previo a Qatar 2022.

En su arribo al país para ponerse a disposición de Lionel Scaloni, el volante de Chelsea fue consultado sobre los rivales que tendrá la Albiceleste y remarcó: “Cuando jugamos previamente el Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes, pero tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible”.

Tras no haber acuerdo entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que conduce Chiqui Tapia planeó enfrentar a Guatemala, pero después desistió porque no se permite por reglamento jugar en otro continente en la misma fecha FIFA y los centroamericanos tenían pautado un compromiso en Italia.

De esta manera, aparecieron los contrincantes africanos que generaron revuelo porque Mauritania ocupa el lugar 110° del ranking y Zambia el 91°.

Además, el jugador de Chelsea se refirió al encuentro contra la Roja que se canceló y reconoció que le hubiera gustado disputarla porque “es una final” y significa “representar al país. “Ahora a disfrutar acá con mis compañeros, extrañaba mucho volver”, cerró el volante.