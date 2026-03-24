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Deportes |UNA PICADORA DE CARNE

Ariel Broggi, el noveno técnico que deja su cargo

24 de Marzo de 2026 | 03:46
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El entrenador Ariel Broggi rescindió su contrato con Gimnasia de Mendoza y se convirtió en el noveno técnico en dejar su cargo en este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

La ruptura del vínculo entre el ex defensor de Banfield y el Lobo mendocino fue de mutuo acuerdo, a pesar de que el entrenador se mostraba con confianza para revertir el presente del equipo en este retorno a la máxima categoría.

El desencadenante de esta salida fue la derrota por 1-0 el pasado sábado ante Newell´s, el cual no había ganado en lo que iba del Apertura. Hasta esta fecha, Broggi había sumado 9 puntos con Gimnasia en este torneo, producto de 6 derrotas, 3 empates y tan solo dos triunfos, ante Central Córdoba e Instituto.

Mientras los dirigentes de Gimnasia buscan al reemplazante de Broggi, Joaquín Sastre se hizo cargo interinamente del equipo y dirigirá la práctica de hoy. Los principales candidatos a tomar las riendas del ´Lobo´ son Cristián ´Kily´ González y Guillermo Farré.

 

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