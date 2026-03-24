Huracán repartió puntos con Barracas

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En un partido de escaso relieve, Huracán, que en la próxima fecha vendrá a La Plata para enfrentar a Gimnasia, repartió las virtudes, los defectos y los puntos con Barracas Central (0-0).
Con este empate, el Globo, que sigue afuera de clasificación para los Playoff , acumuló su tercer partido sin triunfos, lo que le genera una preocupación a su entrenador, Diego Martínez, que no encuentra la manera para que su equipo cambie su postura,
El que se fue conforme con este empate fue Barracas, que más allá de no haber jugado un buen partido, sí integra el lote de los chocho mejores del Grupo B y acrecienta sus chances de jugar la etapa final del Apertura.
Los dos equipos ofrecieron un partido chato, con escasas chances de gol sobre los arcos.
Sin embargo, dentro de ese contexto, el Globo tuvo las mejores intenciones, cobre todo en el primer capítulo.
En la parte final, ambos volvieron a mostrar cosas similares que al comienzo, por eso, el empate fue el mejor resultado.
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