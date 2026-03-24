Úbeda espera por el regreso del Changuito

La victoria de Boca sobre Instituto le aportó tranquilidad al xeneize durante la fecha FIFA en la cual apuntará a recuperar jugadores para el debut del equipo de Ubeda en la Libertadores.

Dos de los nombres importantes que están fuera del equipo son Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. El uruguayo continúa con sus problemas en la espalda, con los dolores a raíz de una hernia de disco y esa molestia lumbar que mantiene desde el año pasado y no le permite jugar, ya que apenas ha disputado dos partidos en 2026. El Changuito, en tanto, se está recuperando de una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo.

Acerca de la evolución de Cavani dijo Claudio Ubeda: “Con Edi estamos todos los días, está en el predio como siempre, en una etapa de rehabilitación que viene avanzando poco a poco. Aún no se integró de manera completa al plantel con trabajos normales. Cuando esté en condiciones físicas y técnicas completas para sumarse, recién ahí vamos a estar en condiciones cuando lo vamos a poder usar”.

El entrenador boquense no fue optimista con los plazos re recuperación del charrúa, que el domingo acompañó al equipo desde un palco en la Bombonera. “Cada día me convenzo más, nunca nada cuesta mucho”, escribió Cavani en una historia de redes sociales hace unos días.

En cuanto a Zeballos, podría estar disponible para la reanudación del Apertura. Al respecto, Claudio Ubeda señaló que “Exequiel está en la etapa final de rehabilitación para poder reintegrarse con nosotros. Ojalá pueda estar a cortísimo plazo”. En caso de que Zeballos esté para regresar inmediatamente, tiene todos los boletos para su salida uno de los volantes centrales, el juvenil Milton Delgado.

No todas son buenas noticias, porque ante la Gloria sintió una molestia el arquero Agustín Marchesín, quien debió ser reemplazado por Leandro Brey. Marchesín sintió una molestia en un aductor y le van a realizar estudios para comprobar la magnitud de la lesión antes del regreso del plantel a las prácticas.