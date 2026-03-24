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Pronóstico del tiempo | Feriado con mínima de invierno y sol radiante en La Plata

Pronóstico del tiempo | Feriado con mínima de invierno y sol radiante en La Plata
24 de Marzo de 2026 | 07:51

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El martes se presenta en La Plata y alrededores más frío de lo esperado, con temperaturas más cercanas al invierno que al verano, que se acaba de ir. Para esta jornada de feriado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielo despejado, vientos leves y marcas de entre 7 y 22 grados.

Para el miércoles se aguarda cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 25.

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