Pronóstico del tiempo | Feriado con mínima de invierno y sol radiante en La Plata

Nunca Más | A 50 años del último Golpe, un suplemento especial de EL DIA
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El martes se presenta en La Plata y alrededores más frío de lo esperado, con temperaturas más cercanas al invierno que al verano, que se acaba de ir. Para esta jornada de feriado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielo despejado, vientos leves y marcas de entre 7 y 22 grados.
Para el miércoles se aguarda cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 25.
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La tendencia de cielo soleado se mantendrá el jueves, ya que se espera cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 25.
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