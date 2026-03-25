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Quilmes

Aniversario Juzgado Federal de Quilmes

Aniversario Juzgado Federal de Quilmes
25 de Marzo de 2026 | 14:01

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En una jornada marcada por el peso institucional y la proyección administrativa, el Juzgado Federal de Quilmes conmemoró este miércoles el vigésimo aniversario de su establecimiento en el distrito. La ceremonia, que tuvo lugar en la emblemática sede de la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Mosconi, en Quilmes Oeste, funcionó como un espacio de respaldo político y judicial hacia el fuero que interviene en causas estratégicas de la región.

El acto fue encabezado por el titular de la dependencia, el juez federal Luis Armella, quien recibió a una comitiva nacional liderada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. El encuentro no solo sirvió para repasar las dos décadas de funcionamiento del organismo desde su creación, sino también para formalizar anuncios críticos respecto a la operatividad del sistema de justicia en el sur del conurbano bonaerense.

Durante el evento, se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa que señaliza los veinte años de labor del juzgado en Quilmes. Este hito fue acompañado por una fuerte presencia de la dirigencia regional, destacándose la participación de los jefes comunales Carlos Balor, Eva Mieri, Andrés Watson y Jorge Ferraresi, quienes dieron cuenta de la relevancia territorial que posee este tribunal para los municipios que integran su jurisdicción.

En el marco de los discursos oficiales, el ministro Mahiques expresó una valoración positiva sobre la gestión de Armella al frente del juzgado y subrayó la importancia de consolidar la estructura judicial en zonas de alta complejidad. En ese sentido, el funcionario nacional realizó un anuncio esperado por los profesionales del derecho: el inicio inmediato de los procesos para la cobertura de los cargos vacantes dentro de la dependencia. Esta medida busca robustecer la capacidad operativa del juzgado, permitiendo una respuesta más ágil ante la demanda de justicia federal en el territorio.

La conmemoración concluyó con una perspectiva de fortalecimiento para los próximos años. El compromiso de completar la dotación de personal y la validación de las autoridades presentes posicionan al Juzgado Federal de Quilmes no solo como un referente histórico de las últimas dos décadas, sino como una pieza central y activa en el andamiaje judicial de la provincia, fundamental para la resolución de conflictos que impactan directamente en la vida de los ciudadanos quilmeños y de las localidades vecinas.

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