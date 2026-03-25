Detención de prófugo por homicidio en Quilmes

En una intervención destacada por la coordinación de las fuerzas de seguridad locales, la Policía de Quilmes logró la captura de un hombre de 27 años que se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2022. El sujeto, oriundo de la vecina localidad de Berazategui, contaba con un pedido de captura activo por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa y fue interceptado tras una persecución que culminó en las inmediaciones del barrio Los Álamos.

El operativo se originó el pasado domingo en la intersección de las calles Andrés Baranda y Namuncurá. En dicho punto, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes desarrollaban tareas de saturación y prevención en conjunto con la Comisaría 3ra de Quilmes, procedieron a intentar la identificación de los ocupantes de un automóvil Volkswagen Suran de color gris. Al advertir la presencia del retén policial, el conductor del vehículo emprendió una huida a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a terceros.

La fuga del rodado se extendió por varias arterias del distrito hasta alcanzar el ingreso al barrio Los Álamos. En ese sector, tres individuos abandonaron el automóvil e intentaron perderse de vista escapando a pie en distintas direcciones. Sin embargo, la rápida respuesta de los uniformados de la Policía de Quilmes permitió reducir a uno de los sospechosos tras una breve persecución en la zona.

Tras el arresto, los peritos procedieron a inspeccionar el vehículo abandonado, constatando que las chapas patente colocadas no correspondían a los números de motor y chasis grabados en el chasis. Al verificar estos últimos en el sistema, se confirmó que el rodado poseía un pedido de secuestro activo tras haber sido denunciado como robado en Berazategui el pasado 5 de marzo.

En el interior de la unidad, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares, prendas de vestir oscuras y una serie de precintos plásticos entrelazados, elementos que, según la inteligencia policial, son utilizados habitualmente para inmovilizar a las víctimas durante asaltos bajo la modalidad de "entradera".

La situación judicial del detenido, identificado por las iniciales YJM, se agravó al cruzar sus datos personales con el sistema informático de antecedentes. Allí se ratificó la orden de detención vigente emitida por el Tribunal Criminal N° 04 de Quilmes por el intento de homicidio mencionado. Ante estos hechos, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 05 dispuso su aprehensión formal bajo la carátula de "Encubrimiento de Robo Automotor". Por su parte, el tribunal de origen fue notificado del arresto y dispuso de forma inmediata la revocación de la prisión domiciliaria que el acusado había quebrantado, quedando ahora a disposición directa de la justicia para rendir cuentas por ambas causas.