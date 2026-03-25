Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Cartonazo de $1.000.000 y mañana sale la nueva tarjeta

Quilmes

Detenido por denunciar falso robo en Solano

Detenido por denunciar falso robo en Solano
25 de Marzo de 2026 | 15:00

Escuchar esta nota

Un hombre de 33 años fue aprehendido en la localidad de San Francisco Solano tras protagonizar un incidente vial, abandonar su vehículo y radicar una denuncia falsa por robo automotor. El hecho, que ocurrió en las últimas horas, fue desarticulado por el personal de la Comisaría Quilmes 4ª y el Comando de Patrullas, quienes lograron reconstruir la secuencia real de los acontecimientos mediante el sistema de emergencias local.

Todo comenzó el pasado lunes en la intersección de la calle 877 y la avenida San Martín. Durante una recorrida preventiva por la zona, los efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes divisaron un automóvil Volkswagen Bora que se encontraba detenido con las luces encendidas. Al verificar los datos del rodado a través de la frecuencia radial, el sistema arrojó un alerta activo por robo, lo que motivó el inicio del procedimiento de rigor en el lugar.

Mientras los uniformados custodiaban el vehículo, se presentó un sujeto que manifestó ser el propietario legítimo y denunció haber sido víctima de un asalto momentos antes, justificando así el pedido de secuestro que pesaba sobre la unidad. Sin embargo, la versión comenzó a desmoronarse cuando el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) aportó información crucial a los agentes en el territorio: el automóvil en cuestión había estado involucrado, apenas instantes previos, en un siniestro vial reportado en las cercanías.

De acuerdo con la reconstrucción técnica y los datos recabados por la fuerza de seguridad, el propio denunciante era quien conducía el Volkswagen al momento del choque. Tras el impacto, el hombre habría optado por estacionar el vehículo y retirarse corriendo de la escena para evitar responsabilidades. No obstante, al advertir la presencia de los patrulleros minutos más tarde, decidió regresar e intentar sostener el engaño del robo para encubrir el accidente.

Ante la evidencia de la maniobra, los efectivos procedieron a la incautación inmediata del automóvil y al traslado del sospechoso a la seccional policial correspondiente. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la aprehensión formal del individuo bajo el cargo de falsa denuncia de robo automotor, continuando con las diligencias legales pertinentes para el caso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

¡Atención! Cambió el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abren

Caos de tránsito en el Camino Belgrano: el mapa de desvíos por las obras del shopping

De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de La Plata

Qué se sabe de la muerte de la estudiante de 25 años en La Plata: las hipótesis

El pasillo-gate sigue on fire: "Fue una viveza de Verón; ante la duda, cobraban para Estudiantes"

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": el relato de la desesperada búsqueda de un pato en La Plata

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone
Últimas noticias de Quilmes

Detención de prófugo por homicidio en Quilmes

Detenido por intentar entrar a robar en una casa en Ezpeleta

Aniversario Juzgado Federal de Quilmes

Detenida por agredir a su ex suegra en Bernal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla