Detenido por denunciar falso robo en Solano

Un hombre de 33 años fue aprehendido en la localidad de San Francisco Solano tras protagonizar un incidente vial, abandonar su vehículo y radicar una denuncia falsa por robo automotor. El hecho, que ocurrió en las últimas horas, fue desarticulado por el personal de la Comisaría Quilmes 4ª y el Comando de Patrullas, quienes lograron reconstruir la secuencia real de los acontecimientos mediante el sistema de emergencias local.

Todo comenzó el pasado lunes en la intersección de la calle 877 y la avenida San Martín. Durante una recorrida preventiva por la zona, los efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes divisaron un automóvil Volkswagen Bora que se encontraba detenido con las luces encendidas. Al verificar los datos del rodado a través de la frecuencia radial, el sistema arrojó un alerta activo por robo, lo que motivó el inicio del procedimiento de rigor en el lugar.

Mientras los uniformados custodiaban el vehículo, se presentó un sujeto que manifestó ser el propietario legítimo y denunció haber sido víctima de un asalto momentos antes, justificando así el pedido de secuestro que pesaba sobre la unidad. Sin embargo, la versión comenzó a desmoronarse cuando el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) aportó información crucial a los agentes en el territorio: el automóvil en cuestión había estado involucrado, apenas instantes previos, en un siniestro vial reportado en las cercanías.

De acuerdo con la reconstrucción técnica y los datos recabados por la fuerza de seguridad, el propio denunciante era quien conducía el Volkswagen al momento del choque. Tras el impacto, el hombre habría optado por estacionar el vehículo y retirarse corriendo de la escena para evitar responsabilidades. No obstante, al advertir la presencia de los patrulleros minutos más tarde, decidió regresar e intentar sostener el engaño del robo para encubrir el accidente.

Ante la evidencia de la maniobra, los efectivos procedieron a la incautación inmediata del automóvil y al traslado del sospechoso a la seccional policial correspondiente. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la aprehensión formal del individuo bajo el cargo de falsa denuncia de robo automotor, continuando con las diligencias legales pertinentes para el caso.