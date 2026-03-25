Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata
Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata
Sesión sin quórum en Medicina: postergan por 48 horas la elección de nuevo decano
El Gobierno lanza nuevo paquete de reformas: expropiaciones, desalojo de okupas y tierras a extranjeros
La tradicional maratón de la UNLP se correrá este fin de semana en La Plata
Estudiantes apareció entre los clubes inhibidos por la FIFA tras una deuda con el Inter Miami
"¡Por favor basta!" Rompió el silencio Emilia Mernes con una carta explosiva donde reconoce las peleas
Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei
Una Amarok protagonizó un choque frontal en el Camino Rivadavia
El crimen de una abogada que conmocionó a La Plata: el caso Verónica Dessio ya tiene fecha de juicio oral
A metros de la Autopista: motochorros abordaron a un joven cuando circulaba a 100 km/h y el robo quedó grabado
Baobab lanza su propio Hot Sale con descuentos imperdibles en todo el salón
Robo, persecución y choque: dos ladrones intentaron escaparse y cayeron a una zanja en Villa Elvira
Muertes en La Plata por fentanilo contaminado: avanzan con una auditoría a la ANMAT
La Suprema Corte Bonaerense realizó un acto conmemorativo por los 50 años del golpe
¿Tortilla en mal estado? Otro testimonio alimenta el escándalo en La Plata
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Murió un gato montés que fue atropellado en el Camino Rivadavia en Ensenada
La exgobernadora Vidal revivió un cruce con Manuel Adorni sobre la vida privada de los funcionarios
Sergio Uñac se apunta en las elecciones presidenciales y pide internas en el PJ
Adorni se defendió y aseguró que "mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno"
Caos de tránsito en el Camino Belgrano: el mapa de desvíos por las obras del shopping
Rechazaron el nuevo pedido de Claudio Tapia para salir del país
El Gobierno anunció el envío de 60 pliegos de jueces y fiscales al Senado
La UNLP, la segunda mejor universidad de Argentina en ranking mundial por su programa académico
El pasillo-gate sigue on fire: "Fue una viveza de Verón; ante la duda, cobraban para Estudiantes"
Qué se sabe de la muerte de la estudiante de 25 años en La Plata: las hipótesis
VIDEO. Se incendia un depósito y vuelan garrafas en medio de fuertes explosiones
¡Atención! Cambió el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abren
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Cartonazo de Diario EL DIA quedó vacante y ahora acumula un premio de $2.000.000 para la próxima ronda. La nueva tarjeta estará disponible junto a la edición impresa de este jueves.
Cómo jugar al Súper Cartonazo
Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Los jueves sale la tarjeta. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.
LE PUEDE INTERESAR
Sesión sin quórum en Medicina: postergan por 48 horas la elección de nuevo decano
LE PUEDE INTERESAR
Murió un gato montés que fue atropellado en el Camino Rivadavia en Ensenada
El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.
En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
A mediados de enero, Melissa Gamada, una lectora del casco urbano, se llevó $4 millones. Y en Febrero, $5 millones para Adán.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí