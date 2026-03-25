Los interceptaron en el Centro con un cuchillo y una moto

Dos jóvenes de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos en pleno centro platense luego de un operativo preventivo que se activó a partir de una actitud sospechosa mientras circulaban en moto por una zona comercial.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del 25 de marzo en inmediaciones de calle 9 entre diagonal 74 y 45, cuando personal policial del SASU advirtió el desplazamiento de dos hombres a bordo de una motocicleta Honda XR 125. Según informaron fuentes oficiales, al notar la presencia de los uniformados intentaron evadir el control, lo que motivó un seguimiento que concluyó a pocos metros con su interceptación.

Una vez reducidos, los efectivos procedieron a identificarlos y a realizar una requisa de urgencia. En ese contexto, al conductor, de 19 años, le secuestraron un cuchillo de cocina que llevaba entre sus pertenencias. Su acompañante, de 24, también fue demorado en el lugar.

De acuerdo a la información oficial, ambos se encontraban desocupados y residían en una pensión de la zona de calle 43. La motocicleta en la que se movilizaban fue incautada por personal de tránsito y puesta a disposición de la Justicia de Faltas para verificar su situación registral.

El hecho fue caratulado como “averiguación de ilícito” y tomó intervención la UFI N°1 junto al Juzgado de Garantías N°6 de La Plata. Tras ser trasladados a la comisaría Primera, la fiscalía avaló el procedimiento policial y dispuso la libertad de los involucrados, aunque se continuará con las actuaciones de rigor.