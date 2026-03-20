La Plata se equipa en Baobab: llega el Súper Hot Sale con cuotas sin interés y hasta un 55% de descuento

Desde este miércoles 25 y hasta el sábado 28 de marzo inclusive, Baobab lanza su propio “Super Hot Sale”, una propuesta especial con importantes descuentos en todos los productos del salón, ideal para anticiparse a la temporada de invierno.

Durante estos días, quienes se acerquen al local podrán acceder a un 25% OFF abonando en efectivo o mediante transferencia, o bien a un 20% OFF en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas VISA o MASTERCARD de cualquier entidad bancaria.

La promoción alcanza a toda la tienda, que se destaca por ofrecer una amplia variedad de indumentaria y calzado para diferentes actividades, además de artículos de camping pensados para quienes buscan equiparse para la vida al aire libre.

Uno de los puntos más atractivos de la propuesta es un sector especial con productos ya rebajados al 30% OFF, al que durante esta semana se le suma un 25% adicional, generando oportunidades únicas para conseguir prendas a precios muy convenientes.

Como es habitual, el local cuenta con primeras marcas del mercado como Ansilta, The North Face, Columbia, Salomon, Merrell, +8000 y Trevo, entre otras, lo que posiciona a Baobab como un punto de referencia en la ciudad para quienes buscan calidad y variedad.

Con descuentos acumulables y opciones de pago accesibles, el “Super Hot Sale” se presenta como una oportunidad ideal para renovar el guardarropa o sumar equipamiento de cara a los meses más fríos del año.