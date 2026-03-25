Doble turno con Miramón a la par del grupo

Con la necesidad de ajustar muchos detalles en el funcionamiento del equipo, el plantel albiazul realizó el primero de los dos dobles turnos de entrenamiento programados para esta semana. La novedad saliente del entrenamiento fue la presencia de Ignacio Miramón a la par del grupo, tres semanas después de una lesión muscular en la cicatriz del desgarro de aductor que sufrió en enero.

Por la mañana, los jugadores triperos realizaron tareas en el gimnasio y luego realizaron distintos movimientos con pelota en espacios reducidos. Por la tarde, la actividad directamente se centralizó en la cancha donde hubo duelos individuales y fútbol reducido con apoyos para el equipo que tenía la pelota en ataque.

Lucas Castro se movió de modo diferenciado, aún recuperándose de una distensión en el sóleo derecho en la previa del partido contra Independiente Rivadavia. También se entrenó de modo diferenciado el arquero Nelson Insfrán, lesionado en el triunfo ante Banfield, aunque se espera que el Mono sea titular ante Huracán dentro de 11 días en lugar del juvenil Máximo Cabrera. De igual manera entrenó al margen del grupo principal su suplente Julián Kadijevic, también lesionado.

El plantel entrenó ayer en doble jornada y concentró por la noche en Estancia Chica. Tras la práctica matutina, el grupo quedará liberado hoy para repetir mañana la rutina, con un doble turno de entrenamiento con pernocte en Abasto.

Fernando Zaniratto no podrá contar ante Huracán con los suspendidos Alexis Steimbach y Augusto Max. Ambos futbolistas llegaron a las 5 amarillas acumuladas, de modo que el DT deberá buscarles reemplazantes. Mientras que el regreso de Nacho Miramón seguramente tapará el hueco dejado por Max, pelean por el lateral derecho Gonzalo González y Bautista Barros Schelotto, quien por primera vez en el año fue al banco de suplentes frente a Atlético Tucumán.

De todos modos, también habrá que esperar por otras decisiones del entrenador, ya que Pablo Aguiar es otro de los jugadores que no tiene el lugar seguro entre los titulares.