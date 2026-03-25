La Reserva recibe a Racing en el Bosque

Esta tarde desde las 15:00 Gimnasia recibirá a Racing Club en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la sexta fecha del Torneo Proyección Apertura 2026. El encuentro se disputará a puertas cerradas, con arbitraje de Pablo Gómez y transmisión a cargo de la plataforma digital lpfplay.com.

Ariel Pereyra contará en esta ocasión con algunos jugadores que buscarán rodaje más allá de entrenar habitualmente con el plantel profesional, tales los casos de Jorge De Asís, Jeremías Merlo y Alejo Gelsomino.