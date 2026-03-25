Nuevo fetiche fashion de la China Suárez que explotó en las redes, las fotos

La China Suárez, con esa capacidad única de sorprender, subió una serie de fotos a sus redes que hizo que sus seguidores se confundieran entre una devoción, un favor a un amiga o un aviso comercial.

En medio de su intensa vida mediática, China Suárez volvió a sorprender a sus seguidores.

Esta vez no por un romance ni un proyecto laboral, sino por una nueva y llamativa pasión que dejó ver en sus redes.

A través de sus historias la actriz compartió una serie de imágenes tan misteriosas como cautivantes.

En la primera postal, se la ve sonriente, relajada y con esa impronta magnética que la caracteriza. Pero lo que vino después despertó aún más curiosidad: una seguidilla de fotos de amuletos y objetos cargados de simbolismo que, al parecer, tendrían un significado especial en su presente.

Así, según dejó entrever, estas piezas serían creaciones de una amiga quien se dedicaría a la elaboración de amuletos energéticos.

Vale destacar que, entre las imágenes más llamativas, se destacó una Virgencita iluminada por una vela, generando una atmósfera íntima, casi ritual.

Allí, lejos de dar explicaciones, la China eligió el misterio. No aclaró si se trata de una simple curiosidad estética o de un interés más profundo en lo espiritual, pero lo cierto es que el guiño no pasó desapercibido.

Como suele suceder con cada uno de sus movimientos, sus seguidores no tardaron en tirar un millón de especulaciones.