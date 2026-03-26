En La Plata, el comercio minorista acumula 11 trimestres consecutivos de caída interanual

La actividad económica en la La Plata volvió a mostrar señales de deterioro hacia el cierre de 2025, con impacto directo en sectores clave como la construcción y el comercio minorista, según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata a través de su Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial.

Durante el cuarto trimestre del año pasado, el indicador de actividad registró una caída interanual del 0,9%, lo que marcó un freno en la leve recuperación que se había iniciado a comienzos de 2025. Tras un repunte del 4,2% en el primer trimestre, el crecimiento fue perdiendo impulso de manera sostenida hasta volver a terreno negativo hacia fin de año.

El informe advierte que la contracción alcanzó a las tres principales ramas de la economía local: la administración pública, la industria y el comercio. En particular, el sector estatal arrastra una caída prolongada desde inicios de 2024 sin señales de recuperación, mientras que la industria y el comercio, tras una mejora parcial en la primera mitad de 2025, también cerraron el año con números en rojo.

En ese contexto, el menor dinamismo del consumo de bienes durables, como autos y propiedades, no logró compensar el retroceso general. Si bien estos rubros habían sido los principales impulsores de la actividad durante parte del año, su aporte se fue diluyendo hacia el último trimestre.

El deterioro también se reflejó en los ingresos. La masa salarial real mostró una caída en el cuarto trimestre: los salarios privados bajaron 0,5% interanual y los públicos 0,9%. Ambos niveles, además, se mantienen por debajo de los registrados en 2023, con una baja más pronunciada en el sector estatal.

En materia laboral, los datos relevados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos reflejan un empeoramiento del mercado de trabajo en el Gran La Plata. La tasa de empleo cayó 1,4 puntos porcentuales interanual y la desocupación subió del 8,1% al 9,5% entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. En comparación con 2023, el desempleo se ubica casi cuatro puntos por encima.

Al analizar la incidencia de cada sector, el estudio señala que la administración pública y la industria fueron los principales factores que explicaron la caída del indicador general. También aportaron negativamente la construcción, el comercio (tanto mayorista como minorista) y las actividades vinculadas a hoteles y restaurantes.

En contraste, algunas ramas mostraron un desempeño positivo, como el sistema bancario y el comercio automotor, seguidas por actividades primarias y servicios comunitarios. Sin embargo, su incidencia resultó insuficiente para revertir la tendencia general.

En el balance anual, la economía platense cerró 2025 con un crecimiento del 2,2% respecto a 2024. No obstante, el informe remarca que se trató de una recuperación limitada, concentrada en sectores específicos y sostenida principalmente por el dinamismo del mercado automotor e inmobiliario.

El documento concluye que los principales motores estructurales de la economía local, como la administración pública, la industria y el comercio minorista, no lograron acompañar ese crecimiento y, por el contrario, actuaron como un freno, consolidando un escenario de desaceleración que se profundizó hacia el final del año.