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Política y Economía |CON PROTESTA DE AMBIENTALISTAS AFUERA DEL CONGRESO

Tras una primera jornada tensa, sigue la audiencia por la ley de Glaciares

Hubo cruces entre los defensores de las minerías y los críticos al proyecto oficialista. Propusieron una consulta popular

Tras una primera jornada tensa, sigue la audiencia por la ley de Glaciares

Un pila de papeles con firmas contra el proyecto glaciares / NA

26 de Marzo de 2026 | 02:49
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Tras una primera jornada tensa, acompañada por protestas en la calle, la audiencia por la reforma a la Ley de Glaciares se reanudará hoy con una nueva reunión, en este caso virtual, que recogerá las voces de expositores de todo el país. A partir de las 10, está prevista la realización de la segunda fecha de audiencias públicas, un proceso que enfrenta pedidos de nulidad en la Justicia presentados por sectores opositores a raíz de la limitación impuesta por el oficialismo en el número de oradores.

En un clima de tensión y fuertes protestas de ambientalistas en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados cerró ayer la primera audiencia publica, que contó con la participación de un importante número de expositores, la mayoría de ellos con duros discursos contra la minería.

La jornada, que comenzó bien temprano por la mañana bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, estuvo marcada por fuertes cruces entre algunos de los oradores y diputados opositores.

A lo largo del día, la mayoría de los expositores se quejaron de que se haya limitado a 200 oradores provinciales.

El proyecto que se discute ya fue sancionado por el Senado el el período de sesiones extraordinarias y busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

Al inicio de la reunión, Mayoraz señaló que es “un tema trascendente y la modalidad de participación tiene que ver con el acuerdo de Escazú, que obliga a hacer una audiencia publica con la participación ciudadana y se anotaron ciudadanos que representan a la sociedad civil”.

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“Un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de Misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales”, agregó.

VOCES EN CONTRA Y A FAVOR

El primer orador fue Marcelo Alberto Arteaga, de Chubut, quien señaló que “los únicos dos arroyos que quedan están contaminados; en Las Heras se fue el petróleo y no quedó nada”. Con un enfático discurso contra la reforma de la ley de Glaciares, Arteaga remarcó que “tenemos basurales y un campamento. Cerquita están las mineras. Nadie del pueblo trabaja en las mineras. El pueblo los mira y los va a juzgar. Hoy el litro de agua cuesta más que el combustible. en mi pueblo, de 7 días cuatro tenemos agua”, añadió.

En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, hizo una fuerte defensa de la minería y señalo que “nadie mejor nosotros estamos comprometidos con la defensa del agua”.

“La minería resulta indispensable para nuestra provincia, genera empleos que son locales y tiene la posibilidad de desarrollar a otras actividades. Esa falsa dicotomía entre el falso uso del agua y la noble minería. Solo 0,50 del agua se consume para la minería”, agregó.

La secretaria de Medio Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, pronunció un duro discurso contra la ley de Glaciares y reclamó a los diputados que “voten en contra por mas que tengan disciplina partidaria que tengan”.

El diputado Diego Giuliano, junto a otros diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), presentó un proyecto de ley para la realización de una Consulta Popular Vinculante en todo el país para que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre la posibilidad de habilitar proyectos mineros en áreas de glaciares y ambientes periglaciares.

“Estamos ante la mayor inscripción en una audiencia publica de la historia del Congreso. Ante la restricción que impone el oficialismo para participar de la audiencia a la que se inscribieron más de 100 mil ciudadanos, es necesario convocar al pueblo de la nación para que decida sobre la protección del agua en los glaciares. Y la herramienta es la consulta popular vinculante”, explicó el legislador massista.

 

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