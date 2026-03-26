Golpe en todos los frentes para el consumo masivo

El consumo masivo volvió a caer y reflejó la debilidad en el poder de compra de las familias. En febero, las ventas anotaron una caída de 6,3% respecto de enero y de 3,4% en la medición interanual.

Los datos surgen de un informe de la consultora Scentia, que mide la evolución de las ventas en los supermercados, farmacias, autoservicios independientes, farmacias y kioscos.

Según el relevamiento, todos los canales de consumo masivo mostraron comportamientos negativos en febrero en relación con enero. El canal de farmacias fue el que registró la mayor caída mensual al anotar 9,1%. Mientras que le siguieron los autoservicios independientes que mostraron una caída del 6,4% mensual y los supermercados de 6,3%.

De acuerdo con los datos de la consultora Scentia, entre enero y febrero, el consumo acumuló una contracción del 2,1%. Este contexto se caracterizó por caídas en casi todos los formatos comerciales, mientras que el comercio electrónico logró destacarse con un crecimiento significativo.

CANALES TRADICIONALES EN BAJA

El análisis por canal reveló una dinámica negativa en los formatos tradicionales. Los supermercados lideraron las caídas, con una baja del 5,9% interanual, convirtiéndose en el canal más afectado.

En paralelo, los autoservicios independientes registraron un descenso del 3,8%, y los mayoristas mostraron una contracción del 3,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. El canal de farmacias también se ubicó en terreno negativo, con una caída del 2,9%.

La evolución de los canales evidenció una creciente diferencia entre el comercio digital y los formatos físicos. Mientras el e-commerce mantuvo un alto ritmo de crecimiento, el resto de los canales registró retrocesos.

La caída en el self service marcó una señal consistente con la tendencia general del mercado, donde predominó la contracción en la mayoría de los rubros. En este contexto, la evolución de los precios se ubicó como un factor relevante en la dinámica de consumo. La información sectorial indicó que la inflación registrada en los últimos meses influyó en el poder de compra de los consumidores, condicionando sus decisiones de compra y afectando el volumen de ventas.

En el caso de las grandes cadenas, todos los rubros mostraron números en rojo en febrero. El segmento que lideró la caída fue el de “bebidas sin alcohol” con un descenso del 12,3%, seguido por “impulsivos” (-10,3%), “perecederos” (-7,5%), “bebidas con alcohol” (-7,4%) y “higiene y cosmética” (-7%). Por su parte, “desayuno y merienda” mostró una baja del 3,7%, “limpieza del hogar y ropa” del 3,2%, y finalmente, “alimentación” cayó un 2,6% en ventas.