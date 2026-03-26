Justicia en Primera: las claves del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, que debía empezar el 17 de marzo, fue postegardo y comenzará el 14 de abril.

La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro después de haber recibido varios pedidos de las querellas, los fiscales y las defensas.

En esta edición de Justicia en Primera, los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola con las claves del nuevo proceso judicial