Con sufrimiento, Atlético ganó y avanzó de ronda

Leandro Díaz señala a su compañero, tras la asistencia en el gol / X

Con la presencia de dos ex jugadores de Gimnasia y un ex de Estudiantes, Atlético Tucumán, con cierto sufrimiento y en la agonía del partido, avanzó ayer a los 16avos de final de la Copa Argentina, tras superar por 2-1 a Sportivo Barracas, de la Primera C, en un partido celebrado en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires.

Atlético se puso en ventaja a través del ex Estudiantes, Leandro “Loco” Díaz, a los 21 minutos del primer tiempo, después de aprovechar un grosero error en la salida del arquero rival, Ignacio Díaz, y la complicidad del defensor Italo Portillo.

En el Decano, además del “Loco” Díaz, formaron parte del equipo que presentó en cancha Julio César Falcioni, el ex arquero de Gimnasia, Tomás Durso, y el ex marcador central, Gastón Suso. Y en el banco de suplentes estuvo otro ex mens sana: el arquero Luis Ingolotti.

Los tucumanos tenían el partido bajo control, y hasta merecieron aumentar la ventaja.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el Arrabalero le jugó de igual a igual, ajustó las marcas y logró anular todo intento ofensivo del rival. Y cuando mejor estaba jugado, llegó a la igualdad a los 35 minutos, por intermedio de Santiago Gómez.

No obstante, Atlético, tocado en su amor propio, se volcó masivamente al arquero, y cuando el partido se moría (a los 42), definió el partido por intermedio de Clever Ferreira (el que le dio el triunfo a su equipo en el partido ante Gimnasia) apareció solo por arriba y definió con un cabezazo, después de recibir una asistencia de Gastón Suso.

En la próxima instancia de la Copa Argentina, Atlético Tucumán, que de a poco se va reacomodando en los dos frentes, enfrentará a Talleres de Córdoba, que viene de dejar en el camino a Argentino de Merlo por 2-1.