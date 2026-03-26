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Deportes |EMPATE 1-1 EN EL BAJO FLORES

San Lorenzo rescató un punto ante Riestra

Ganaba el Malevo pero el Ciclón llegó a la igualdad sobre el final de la mano su goleador Alexis Cuello. Fue justo el reparto

San Lorenzo rescató un punto ante Riestra

San Lorenzo empató 1-1 en su visita a la cancha de Riestra / Fotobaires

26 de Marzo de 2026 | 03:51
Edición impresa

En el debut de Gustavo Álvarez como director técnico, San Lorenzo igualó 1-1 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza. Lo que parecía ser un inicio ideal para el Malevo terminó en repartición de puntos tras un descuido defensivo en el final del partido.

Ganaba Riestra que jugó mejor en el primer tiempo con un tanto de Antony Alonso pero a falta de 15 minutos lo empató Alexis Cuello, que aprovechó la mala respuesta del arquero Ignacio Arce.

El Cuervo sumó un punto que no le alcanza todavía para meterse entre los ocho primeros y el local es uno de los equipos que no pudo ganar todavía en el torneo. Suma siete empates.

El partido, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, mostró ráfagas del estilo que Álvarez pretende imponer, pero también dejó en evidencia que el equipo todavía sufre de la falta de confianza acumulada.

Desde el arranque, Riestra mostró una cara más ambiciosa. Con el manejo de Matías García y Pablo Monje y un mediocampo más dinámico, se adueñó de la pelota. A los 31 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva, Antony Alonso definió cruzado para poner el 1-0 y desatar el festejo.

En el complemento, el Cuervo apeló a su libreto: juego físico, centros constantes y presión alta. San Lorenzo tuvo chances para liquidarlo de contra, pero la falta de puntería mantuvo a San Lorenzo con vida.

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Cuando el reloj marcaba los 32 minutos del segundo tiempo, un centro llovido al área santa no pudo ser despejado por la defensa y Alexis Cuello, el goleador del visitante, aprovechó un rebote para fusilar a Ignacio Arce que tuvo una floja respuesta y estampar el 1-1 definitivo que si bien no les sirvió a ninguno de los dos fue lo más justo. Ambos tiene que mejorar.

 

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