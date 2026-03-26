Caso de Emily Ceco: fuerte reacción de Santiago Martínez tras conocer su condena a 15 años de prisión 

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Luego ser sentenciado a 15 años de prisión por el intento de femicidio de Emily Ceco, el exparticipante de "Love is Blind" se mostró desafiante ante el tribunal de Morón.
Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por el intento de femicidio de Emily Ceco. El exparticipante de "Love is Blind" se mostró desafiante ante el tribunal de Morón. Su mirada lo dijo todo.
En una jornada marcada por la tensión en los tribunales de Morón, Santiago Martínez escuchó la sentencia que lo condena a 15 años de cárcel.
Así, el veredicto lo encontró responsable de los delitos de tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra su expareja, Emily Ceco.
Entonces, al momento exacto de oír la decisión de los jueces, Martínez tuvo una reacción visible e inmediata: movió su cabeza hacia un costado con una "mirada furiosa" mientras permanecía en la misma sala en la que se encontraba la víctima.
Paralelamente, a pesar del impacto del fallo, el condenado asintió con la cabeza mientras recibía el apoyo de su equipo de defensores antes de que el personal policial procediera a retirarlo de la sala esposado.
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Recordemos que, la historia de la pareja había cobrado notoriedad pública durante su participación en el reality show Love is Blind.
Lo cierto es que, llegaron a casarse frente a las cámaras y mantenían planes de realizar una nueva ceremonia fuera de la experiencia televisiva, el vínculo se quebró definitivamente tras el grave episodio de violencia física que sufrió la joven y que derivó en la instancia judicial.
Mientras Martínez era retirado del recinto bajo custodia, el clima en la sala reflejó el alivio de la querella. Emily Ceco, quien confesó que al tenerlo enfrente "le empezó a temblar todo el cuerpo" por el miedo.
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