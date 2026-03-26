Sigue el sol este jueves en La Plata, pero ya divisan tormentas para el finde

La seguidilla de días soleados del comienzo del otoño podría tener su fin en la jornada de mañana, pero todavía hay un día agradable para disfrutar durante esta semana en La Plata y alrededores, ya que este jueves se presentará con el cielo despejado y recién a la noche se pondría un poco gris, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En cuanto a temperatura se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 27.

El viernes proseguirá en las primeras horas con cielo parcialmente nublado y vientos leves, con temperaturas de entre 18 y 27 grados. No obstante, a la noche el cielo se nublará y dará lugar a la inestabilidad.

El sábado por la madrugada llegarían tormentas a La Plata con probabilidad en torno al 40 por ciento, en tanto que para la tarde, con ese mismo índice, podrían registrarse tormentas aisladas. La temperaturas se ubicarán entre 21 y 25 grados.

