Israel elimina al jefe naval iraní clave en Ormuz

Israel confirmó un golpe de alto impacto en el conflicto regional al anunciar la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria iraní, señalado como responsable del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz. La operación, ejecutada mediante un ataque aéreo, marca un punto de inflexión en la escalada militar en la zona.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que se trató de “una operación precisa y letal” en la que las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a Tangsiri junto a otros altos mandos navales.

Según sus palabras, el jefe militar era “el hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz a la navegación”, una acción que paralizó durante casi un mes una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

ORMUZ, PASO CLAVE

El estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte global de petróleo, había permanecido prácticamente intransitable durante 26 días debido a ataques con drones y misiles contra embarcaciones comerciales.

Estas acciones fueron atribuidas a la Guardia Revolucionaria de Irán, que lidera buena parte del esfuerzo bélico del país.

Días antes de su muerte, el propio Tangsiri había anunciado la intercepción de un buque portacontenedores que navegaba desde Emiratos Árabes Unidos, alegando incumplimientos legales.

Sin embargo, en la última semana los ataques contra barcos comenzaron a disminuir, en un posible anticipo del desenlace que ahora se confirma.

Desde Estados Unidos, el jefe del Comando Central (CENTCOM), Brad Cooper, respaldó la operación al señalar que “hace que la región sea más segura”.

Además, sostuvo que la fuerza naval iraní atraviesa un “declive irreversible”, tras haber perdido la mayoría de sus grandes buques desde el inicio de la ofensiva.

Tangsiri había liderado durante ocho años las operaciones navales de la Guardia Revolucionaria, periodo en el que -según Washington- se registraron numerosos ataques contra buques mercantes y civiles. Su muerte, en este contexto, no solo representa un golpe militar, sino también simbólico en el tablero geopolítico.

Mientras crece la tensión, el control del estrecho de Ormuz vuelve a estar en el centro de la escena internacional, con implicancias directas sobre el comercio energético global y la estabilidad de los mercados.