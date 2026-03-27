Becas Progresar 2026: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber

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La actualización del programa se publicó este viernes en el Boletín Oficial
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El Gobierno de Javier Milei avanzó con una actualización del programa de Becas Progresar y oficializó cambios en los requisitos, condiciones y cronograma de inscripción para 2026. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 172/2026.
Según estableció la Secretaría de Educación, la inscripción ya quedó habilitada, y uno de los puntos centrales de la reforma es la actualización del monto, ya que se fijó en $35.000 mensuales para todas las líneas del programa.
Las diferentes líneas son de “Finalización de la educación obligatoria” que estará disponible entre el 27 de marzo y el 24 de abril, mientras que “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” abrirán del 6 al 30 de abril. En tanto, “Formación Profesional” tendrá un plazo más amplio, desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.
Además, se estableció que quienes resulten beneficiarios en la primera convocatoria podrán percibir la ayuda durante un máximo de doce meses, mientras que aquellos que ingresen en una segunda instancia tendrán un tope de seis meses.
La normativa también redefine las condiciones de permanencia. Desde ahora, los titulares deberán informar cualquier cambio personal, académico o laboral dentro de los 30 días, utilizando los canales oficiales como la plataforma Progresar, ANSES o la aplicación Mi Argentina. El objetivo es fortalecer los controles y la actualización de datos de los beneficiarios.
En cuanto a la continuidad, se determinó que la beca podrá renovarse hasta por cuatro años en el caso de quienes cursen la educación obligatoria, mientras que en Formación Profesional solo se permitirá extenderla por un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.
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Los requisitos de acceso mantienen criterios vinculados a edad, nivel educativo e ingresos, con un límite de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) para el grupo familiar. También se contemplan excepciones para sectores específicos, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios o quienes estén a cargo de hogares monoparentales.
Para las líneas de educación superior y enfermería, se exige haber finalizado el secundario sin adeudar materias y cursar estudios en instituciones públicas, mientras que en formación profesional se requiere participar en trayectos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Con estos cambios, el Ejecutivo busca ordenar el esquema de becas, reforzar los controles y adaptar el programa a las condiciones del sistema educativo actual, en un contexto de inicio del ciclo lectivo 2026.
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