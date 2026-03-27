Ruido "insoportable" desde hace 6 días en la cuadra de 17 entre 65 y 66

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Vecinos de 17 entre 65 y 66 reportaron "ruidos insoportables" provenientes de un edificio de la cuadra y manifestaron su disgusto porque "van varias noches que no podemos dormir".
Según consignaron tras dialogar con otros frentistas, se trataría de un desperfecto de la bomba de agua del inmueble. "El domingo y el lunes estuvo insoportables. El lunes fue prácticamente imposible descansar a la tarde y ni hablar a la noche", aseguraron.
"El ruido ahora se prolonga desde ayer y estamos prácticamente en la misma situación. El edificio está casi sobre la esquina de 17 y 65, pero el fin de semana pasado se escuchaba incluso hasta la avenida 66 y no se pudo dormir. Anoche también costó pegar un ojo", manifestaron.
"Las familias que viven en el edificio hicieron reclamos pero evidentemente no pasó nada. Necesitamos que solucionen ese inconveniente para poder descansar", solicitaron.
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