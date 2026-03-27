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Política y Economía |Denunció un análisis “contaminado”

Novelli pidió anular el peritaje de su celular en el caso $Libra

Del aparato surgieron en la Justicia revelaciones de negocios alrededor de Milei, como un presunto pago de US$ 5 millones

Novelli pidió anular el peritaje de su celular en el caso $Libra

Mauricio Novelli

27 de Marzo de 2026 | 02:00
Edición impresa

Mauricio Novelli fue materia de titulares esta semana porque la Justicia analizó su teléfono y eso arrojó indicios de la construcción de negocios alrededor de su cercanía con el presidente Javier Milei. Desde antes, incluso, del caso $Libra, que es por lo que se lo investiga. Ahora, la defensa de este lobista pidió a la Justicia anular la pericia sobre el aparato, al considerar que estaba “contaminada” y se violó la cadena de custodia.

Lo hizo a través de un escrito presentado ante el fiscal Eduardo Taiano, en el que se pide la nulidad total de un peritaje informático realizado por la DATIP (Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal). De allí habían salido diversas revelaciones, como un presunto acuerdo de un pago de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei al estadounidense Hayden Davis, creador de la cripto.

Según afirma la defensa de Novelli, el peritaje de la DATIP se excedió de los pedidos originales: afirma que se incluyeron, entre otras cosas, 8.669 páginas de conversaciones y 4.193 archivos fuera de los criterios autorizados. También le cuestiona posibles filtraciones de la información recolectada, así como la inclusión de conversaciones que tienen que ver con la vida privada del trader. Como fotos familiares o chats con amigos organizando salidas y fiestas.

Libra, como guía

Uno de los pedidos que había puntualizado el fiscal Taiano como objeto a investigar eran conversaciones que incluyan la palabra “Libra“. En ese sentido, aparecieron chats con conocidos que le escribían a Novelli solidarizándose con él luego de la explosión del caso en los medios. También se remarca en el pedido la inclusión de algunos chats con su abogado, Daniel Rubinovich, que específicamente se había pedido que queden afuera del alcance del informe.

“Con el criterio $Libra se extrajeron conversaciones con familiares directos y amigos cercanos de Novelli, entre otros desde el 8 de agosto de 2018. Es decir, a modo de ejemplo, son 1716 páginas de conversaciones entre Novelli y su padre desde hace siete años y medio: más de seis años antes de la existencia del criptoactivo”, afirma su abogado.

“El descontrol del peritaje y la inclusión de datos privados llevaron únicamente a la directa afectación de la intimidad y el honor del dueño del equipo, sin aportar nada a las presentes actuaciones”, sostiene el letrado. Su objetivo final, en rigor, sería tirar abajo cualquier prueba extraída del teléfono de su defendido.

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Por ejemplo, cita el caso de una periodista que utilizó el término “Cripto pajero” para referirse a Novelli tras comentar detalles de su vida privada, por las conversaciones filtradas entre el trader y varias mujeres, entre ellas algunas famosas. Lo dijo así: “Explícitamente -y pese a que esta parte conoce los riesgos evidentes de la pública difusión de este apartado- mediáticamente se ha llegado a la presentación de mi representado como un 'Cripto Pajero', mientras que se presentaban mensajes correspondientes a un tercero. Toda su intimidad fue expuesta. También se incluyeron fotografías de sus familiares directos y conversaciones con ellos durante más de 7 años, las cuales estarían en manos de una infinidad de personas”.

Cadena de custodia

Pero el punto más destacado en materia judicial del pedido está vinculado con las denuncias sobre una posible violación a la cadena de custodia de las pruebas. Es una linea que va en sintonía con lo que había deslizado hace unos días el Gobierno a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. “La realidad es que hay una causa en la que se está investigando el caso $Libra y hay otra causa que se está investigando la filtración de información que salió de un organismo, de una secretaría de la Procuración General de la Nación”, había dicho el Ministro en una nota con LN+.

Se trataría de introducir la teoría del “fruto del árbol envenenado”, una doctrina que establece que toda prueba obtenida de manera ilícita, o derivada de una actuación inconstitucional, contamina cualquier otra prueba posterior obtenida gracias a la primera. El defensor de Novelli lo expone de manera clara cuando dice que eso podría aplicarse a la investigación sobre la presunta estafa cripto que toca al presidente Milei.

 

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