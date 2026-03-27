Más desempleo: hasta el cuentapropismo perdió fuerza

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La tasa de desempleo subió desde 6,4% a 7,5% de la población activa en el último trimestre del 2025 respecto a igual período del año anterior. Si bien la suba es de magnitud, no es una tasa particularmente alta. En el primer trimestre del 2025 fue de 7,9% y en el segundo de 7,6% por lo que 7,5% está en ese orden. Lo preocupante del 7,5% del último trimestre es que se debió a que el empleo no creció.

La dinámica que se venía dando cuando el desempleo aumentaba era que la participación laboral (gente que se incorpora al mercado de trabajo) crecía y el empleo también crecía pero en menor medida que la participación. Así, el desempleo reflejaba un crecimiento insuficiente de puestos laborales.

En el cuarto trimestre del 2025 lo que se observó es que la participación laboral creció y el empleo no creció, incluso cayó un poco. De aquí que este aumento de la desocupación de finales de 2025 está reflejando una escasez severa de empleo.

El otro punto para preocuparse es que, además de estancado, el empleo sigue perdiendo calidad. Antes del cuarto trimestre, el aumento del empleo venía por el crecimiento del cuentapropismo.

En un principio como monotributista y últimamente directamente como cuentapropista informal o sea no registrado ni siquiera en el Monotributo. Esto era la respuesta natural a la falta de trabajo asalariado. La gente tiende a buscar ingresos auto empleándose. En el cuarto trimestre lo que se vio es el que cuentapropismo informal creció solo para compensar los trabajos asalariados perdidos.

De esta forma, el empleo pierde calidad por que se pierden empleos asalariados registrados y en su lugar se crean empleos cuentapropistas informales.

Por qué se da esta crisis laboral

La columna vertebral de la crisis laboral es que desde el 2012 que la economía no arranca con un proceso sostenido de crecimiento. Lo más que hizo es crecer un año para caer el otro. Naturalmente esto no genera aumento de la demanda de trabajadores por parte de las empresas. De hecho, desde el 2012 que la cantidad de asalariados registrados en empresas privadas se mantuvo oscilando entre 6,1 y 6,3 millones.

En un principio esto se compensó con mayor empleo público pero a medida que las finanzas públicas nacionales y provinciales flaquearon, el aumento del empleo pasó a darse en el cuentapropismo.

Ahora ya hasta el cuentapropismo perdió fuerza.

De aquí que lo que se necesita son más inversiones, más exportaciones, más crédito al consumo y de esta manera habrá más demanda de bienes y servicios que derivará en mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas.

Impuestos y tasas

Luego están los factores coyunturales que profundizan el problema estructural. Esta son las distorsiones impositivas que surgen de la superposición de grávamenes nacionales, provinciales y municipales que no ayudan a que las empresas puedan paliar el estancamiento económico.

También cuenta la alta tasa de interés que se come el capital de trabajo de las empresas.

El gobierno no aborda un ordenamiento tributario integral de los tres niveles de gobierno y mantiene una política de tasa de interés alta priorizando su meta de inflación cero por sobre el empleo.

Si se dan las inversiones que el gobierno espera que se den, una creación masiva de empleos formales se ve poco probable. La razón en que los sectores dinámicos en las políticas del gobierno son los que están en el campo, no en las ciudades. Se trata de la pampa húmeda y de los inhóspitos lugares desde donde se extrae petróleo, gas y minerales.

Además son sectores capital intensivos que por tal genera relativamente poco empleo por peso invertido.

Algunos le ponen fichas a la reforma laboral. Hay que tener presente que la reforma laboral hace un ordenamiento del derecho individual del trabajo, lo cual no genera empleo por sí mismo, sólo da mayor seguridad jurídica en materia laboral, y hace un reordenamiento del derecho colectivo tendiendo hacia una mayor descentralización de los acuerdos laborales con los trabajadores, lo cual en todo caso es una buena herramienta para crear empleos cuando la economía crezca. La reforma laboral es una buena herramienta para promover la creación de empleos cuando la economía crezca, no una herramienta que fabrica empleos.

Un punto que no estuvo en la reforma laboral que podría ayudar a crear empleos formales en micro pymes urbanas es poniendo un mínimo no imponible a la masa salarial para contribuciones patronales y eximirlas de la aplicación de los convenios colectivos. Esto hubiera ayudado a tener por lo menos un colchón que amortigüe la caída de los empleos en las pymes.

Este debería ser un cambio que generaría empleos al día de sancionado.