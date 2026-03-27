Clasificación con cambios en Japón

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La Fórmula 1 volvió a moverse incluso antes de salir a pista en el Gran Premio de Japón. En la previa de la actividad en el circuito de Suzuka, la FIA anunció un cambio reglamentario de último momento que impactará directamente en la sesión de clasificación, no para la carrera.
La decisión llegó tras una reunión con los fabricantes de motores y los equipos, en la que se alcanzó un acuerdo unánime para modificar un aspecto técnico clave del reglamento 2026.
La cantidad de energía eléctrica que cada auto puede recuperar por vuelta en clasificación se redujo de 9 a 8 megajulios, una diferencia que, aunque parezca mínima, puede alterar de forma significativa el rendimiento en pista.
La reducción a 8 megajulios apunta a aliviar esa exigencia. El objetivo es que los pilotos puedan enfocarse en el rendimiento puro, sin tener que “sacrificar” velocidad para administrar la energía.
En la jornada de ayer por la noche y durante la madrugada de sábado se llevaron a los entrenaminetos 1 y 2; mientras hoy a las 23 tendrá lugar la tercera tanda. A todo esto, la clasificación la clasificación de se desarrollarar mañana a las 3 y la carrera se largará el domingo a las 2 de la mañana de Argentina. Será la primera vez que Colapinto corra el GP de Japón, en el marco de la F1.
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