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Deportes |Zverev lo “barrio” del masters 1000 de miami

Cerúndolo, lejos de su nivel acostumbrado

Cerúndolo, lejos de su nivel acostumbrado

CERÚNDOLO APENAS PUDO GANAR TRES PUNTOS ANTE zVEREV /afp

27 de Marzo de 2026 | 03:16
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Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Miami tras caer de manera contundente frente a Alexander Zverev en los cuartos de final. El alemán se impuso por un categórico 6-1 y 6-2, en un partido que duró apenas una hora y seis minutos para avanzar a las semifinales del certamen.

Cerúndolo buscaba meterse entre los cuatro mejores del torneo, instancia que ya había alcanzado en 2022. Sin embargo, el alemán, actual número 4 del ranking ATP, dominó el partido de principio a fin y no le dio chances al argentino, que llegaba en un gran momento.

A pesar de la derrota, el paso de Cerúndolo por el torneo fue positivo. El argentino, ubicado en el puesto 19 del ranking ATP, había tenido actuaciones destacadas durante la semana, con triunfos resonantes ante el ruso Daniil Medvedev y el francés Ugo Humbert, lo que le permitió instalarse entre los ocho mejores.

El duelo representaba un desafío de máxima exigencia. Se trató del séptimo enfrentamiento entre ambos jugadores en el circuito. Con esta victoria, Zverev pasó a liderar el historial por 4 triunfos contra 3. El antecedente inmediato también favoreció al tenista alemán, que había ganado en el Abierto de Australia con parciales de 6-2, 6-4 y 6-4.

Zverev, que ya había mostrado solidez en rondas previas tras vencer al francés Quentin Halys, reafirmó su condición de candidato. El alemán ya había alcanzado las semifinales en 2024 y fue finalista en 2018, aunque todavía no logró consagrarse en Miami.

En la próxima instancia, el europeo se medirá ante el italiano Jannik Sinner (número 2 del mundo) que también venció con autoridad al estadounidense Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2.

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