Horacio Zeballos: recobró el trono para ser el rey absoluto del dobles

Horacio Zeballos continúa haciendo historia en el tenis mundial. Alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Miami junto al español Marcel Granollers, el zurdo marplatense desde el lunes, cuando se actualice el ranking ATP de dobles, quedará como número uno absoluto de ese rubro, ya que cuanta con una sumatoria mayor de puntos a su habitual compañero en cancha, que pasará a ser su más inmediato “perseguidos”.

El “Zebolla” con casi sus cuarenta y uno años, más precisamente 40 años y 337 días, se convertirá en el tercer jugador más longevo de la historia en alcanzar la cima del mundo en dobles, desplazando del podio al canadiense Daniel Nestor, quien había sido número uno por última vez en 2012 con 40 años y 5 días. Por delante Zeballos solamente figuran el estadouniense Mike Bryan, que lo logró en 2019 con 41 años y 76 días, y el indio Rohan Bopanna, quien llegó a la cima en 2024 con 44 años y 35 días.

Además, Zeballos alcanzará su semana número 23 como líder del escalafón mundial, lo que lo ubica como el cuarto sudamericano con más tiempo en la cima, detrás de los colombianos Robert Farah (68 semanas) y Juan Sebastián Cabal (29) y del brasileño Marcelo Melo (56). Ese registro también lo posiciona en el octavo lugar entre los tenistas en actividad con más semanas como número uno, clasificación que encabeza el croata Mate Pavic con 97.

Este regreso a la cumbre no es casualidad, sino el fruto de una temporada y un cierre de año anterior sencillamente espectaculares. Con este resultado, Zeballos se asegura alcanzar las 8.690 unidades, superando las 8.550 en las que quedó estancado el británico Skupski por lo que en el segundo lugar quedó en manos de Marcel Granollers con 90 puntos menos. Esto se debe a que el español no pudo participar con el argentino en Toronto, Canadá, tomando su lugar junto al argentino el estadounidense Austin Krajicek

Los pilares de este ascenso meteórico fueron sus consagraciones en los escenarios más grandes del mundo tras haberse quedado con los títulos de Roland Garros y el US Open fue determinante para sumar los puntos necesarios, sumado a actuaciones de alto vuelo como la semifinal en Indian Wells. Aunque en la presente temporada aún no han levantado trofeos, la regularidad de haber llegado a las semis del Abierto de Australia y a la final de Dallas los mantuvo siempre en la conversación por el número uno.

Zeballos y Granollers superon en cuartos del torneo de dobles del M1000 de Miami al francés Edouard Roger-Vasselin y el monegasco Hugo Nys por 6-3 y 7-6 (3).

Ahora, con el objetivo del ranking cumplido, la mirada de ambos tenistas estará puesta en el trofeo del torneo californiano, donde en la siguiente rueda se estarán midiendo con dupla del finés Harri Heliovaara y británico Henry Patten, que dieron cuenta de los preclasificados: el salvadoreño Marcelo Arévalo y croata Mate Pavic por 6-4 y 6-3.

En lo que respecta a Zeballos y Granollers (39 años, nació en la ciudad de Barcelona) a lo largo de todos estos años cosecharon 15 títulos. Entre los más destacados figuran las consagraciones en Roland Garros y el US Open, como quedó dicho, además de ocho trofeos en torneos ATP: Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023). A esas conquistas se suman títulos en certámenes ATP 500 como Río de Janeiro (2020), Halle (2022) y Basilea (2025), además de los ATP 250 de Buenos Aires (2020) y Bucarest (2025).