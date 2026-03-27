San Lorenzo mostró su oficio en el clasificatorio

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Ya está en marcha el Torneo Clasificatorio, que otorga una plaza para el Regional Federal. Y en ese sentido, San Lorenzo de Villa Castells, que tuvo fecha libre en la primera jornada, arrancó la etapa previa con el pie derecho, ya que en su estreno, goleó 4-2 a Lomas Fútbol, de San Isidro, lo que le valió sumar los tres primeros puntos de la competencia.
El partido ante Lomas de San Isidro en el “Nido” fue intenso, de ida y vuelta, donde el Cuervo logró imponer su juego efectivo.
Si bien San Lorenzo comenzó abajo por el gran gol de Sánchez de tiro libre, posteriormente pudo remontarlo.
Primero fue por intermedio de Gustavo Sivila tras un doble cabezazo. Rápidamente, en un efectiva jugada colectiva, el Cuervo encontró el segundo gol en los pies del pibe Tobías Silva.
En el cierre del primer tiempo Ramos, con una exquisita definición, puso el tercero para lograr la tranquilidad de cara al complemento.
La alegría fue aún mayor al minuto del segundo tiempo cuando Federico Benítez puso el cuarto.
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Posteriormente, Sosa consiguió el descuento para el joven club de San Isidro, pero no alcanzó y el Cuervo lo controló bien hasta el final. Los dirigidos por Maximiliano Badell suman sus primeros tres puntos y en la próxima jornada de la clasificación, visitan a la Sonia, representante de Escobar.
De acuerdo al sistema de juego, clasifica el primero de cada zona tras jugarse las seis fechas correspondientes.
La Liga Amateur Platense dio a conocer la programación del fin de semana. El sábado se jugará la tercera fecha del Apertura, tanto de Primera A como de la B, y además, se pondrá en marcha el certamen de Primera C.
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