Independiente busca levantar ante Atenas (RC) por Copa Argentina

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La primera ronda de la Copa Argentina atraviesa su tramo final, en busca de clasificados a 16avos de final del certamen. Está tarde desde las 17, Independiente se mide ante Atenas de Río Cuarto. En tanto, que a partir de las 22.15 Belgrano y Atlético Rafaela dirimir un lugar en la siguiente instancia.
En la previa al clásico de Avellaneda, el Rojo que viene de capa caída, tras perder los últimos dos partidos 2-1 ante Instituto y Talleres, buscará levantar ante los Albos del Imperio, equipo que milita en el Federal A. El partido se disputará en cancha de Defensa y justicia, el Estadio Norberto Tomaghello desde las 17, con el arbitraje de Fernando Espinoza.
Independiente atraviesa un momento delicado tras alcanzar tres partidos sin sumar de a tres, y se encuentra en la octava posición con 14 puntos.
Por su parte, el conjunto de la Docta viene de debutar en la Zona C de la tercera categoría del fútbol nacional. El último sábado con una contundente victoria como local por 3-1 frente a Cipolletti. Los Albos del Imperio buscarán tener una temporada histórica que culmine con el ascenso a la Primera Nacional, la Segunda División del fútbol argentino.
El ganador de este cruce se enfrentará en la próxima fase al triunfador de Unión y Agopecuario.
Independiente: Rey; Godoy, Fedorco, Valdez, De Irastorza; Marcone, Fernández Cedrés, Malcorra; Montiel, Pussetto, Abaldo.
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Atenas (RC): Soria; Ríos, Araya, Galeazzi, Pagliaricci; Castro, Rivadero, Quiroga, Schiavoni; Oballes, Mainero.
Por otro lado, ya entrada la noche en San Luis, Belgrano y Atlético Rafaela se miden desde las 22.15 en el Estadio Único La Pedrera con arbitraje de Jorge Baliño. El ganador se enfrentará en los 16avos a Gimnasia (J).
El Pirata viene de caer ante Racing en barrio Alberdi la jornada pasada. Mientras que la Crema llega envalentonado, tras tres victorias al hilo en la Primera Nacional, frente a Temperley, San Martín (SJ) y Chacarita.
Belgrano: Cardozo; Morales, Maldonado, López, Sporle; Longo, Vásquez; Alcides Benítez, Hernandes y Tulian; Passerini.
Atl. Rafaela: Bergia; Ramos, Wuattier, Solveyra, Ponce; Soloa, Cainelli, Pardo; Nouet, Moreno y Obando.
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