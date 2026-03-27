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Hoy
Música
Bulldog.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
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Guía de cines
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El cine de Wiseman para ver “on demand”
Alejandro Chiabrando Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.
Cine
Desde el jardín.- A las 16 en el Centro de Bioquímicos, 44 entre 4 y 5, función a cargo de Oscar B. Remaggi en el marco del ciclo “Panorama del cine americano”. Entrada libre y gratuita.
LS83.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Herman Szwacbart.
Soy tu mensaje.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Ricardo Mauricio Jacobo.
Un mundo recobrado.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Laura Bondarevsky. Se proyecta junto al corto “El canto del río” de Sol Arias Landa, en el marco del ciclo Proyectando Feminismos.
Literarias
Narradoras Sociales.- A las 18 en la Biblioteca de la Provincia de Buenos Aires, 47 entre 5 y 6, primera contada del año. Entrada libre y gratuita.
Teatro
¿Y si soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dirección de Nahuel López.
Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Metanoia.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, Agustina Aguilar presenta su show de stand up.
Cuadriláteros 4.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. Dirección: Gastón Marioni y Alejandra Bignasco.
Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “Golden Hits” con Jonatan Sapag, Nico Prada y Fran Laplagne.
Match de improvisación vs Liga de Improvisadores.- A las 21 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7.
Fotogénesis.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Dramaturgia: Lisandro Fernández. Dirección: Micaela Tristan.
Mañana
Música
Una noche de opereta.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464, apertura de la 24º temporada del Teatro con una selección de escenas de “El Murciélago”, de Johann Strauss (h). Directora de escena: Ximena Belgrano Rawson. Director musical: Ezequiel Fautario. Eduviges Picone, piano, Florencia Russo, violín, Mariana Larrubia, clarinete.
Tablado por la Memoria.- A las 17 en la Casa de la CPM, 54 entre 4 y 5, se presentarán las murgas platenses Canten como escabian, Flores del Desierto, Espíritus del Arroyo, La Retirada y La Gran Puta; el grupo de tamboristas Bloco das pibas; y, en el cierre, la murga rosarina La Cotolengo. La casa de la CPM permanecerá abierta y podrá recorrerse una muestra archivística temática que repasa la persecución sobre corsos, murgas y organizadores de los carnavales que fueron considerados un peligro para el orden público, expresiones de cultura popular “desestabilizadoras”.
Fede Moura: tributo a Virus.- A las 21 en 43 entre 7 y 8.
KKC Standards Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.
Esquina Libertad.- A las 20 en 58 entre 10 y 11, tributo a Los Piojos.
Marama.- A las 24 en Espacio Medusa, 11 y 55.
Encuentro internacional de danzas y festival artístico.- A las 18 en Montevideo y 11, Berisso, se presentan Jonatan Guzmán, Entrecuerdas y Mariano Lugo, entre otros.
Duo.Ar.- A las 19 en el Auditorio San Francisco de Asís, 51 entre 14 y 15, presentan su espectáculo “Del Buen Ayre”. Entrada libre y gratuita.
Festival de Rock Progresivo.- A las 17 en la Estación Provincial, 17 y 71, se presentan Akenathon, Baalbek y Cráneo Tatuado.A la gorra.
Ricardo Parísi.- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.
Cine
LS83.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Herman Szwacbart.
NeZha derrota al Rey Dragón.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
Exposiciones
Colores originarios.- A las 18.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, muestra de artes visuales de Carolina Ortiz Maldonado y Diego Chiari. Gratis.
Eventos
Encuentro de sogueros.- Desde las 9 en 60 y 134. Entrada libre y gratuita.
Teatro
Nanutria.- A las 20 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.
La Indiana.- A las 19 en el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, obra basada en hechos reales que creó, dirige e interpreta la española Saida Santana. Habrá además un posterior desmontaje y conversatorio. Entrada gratuita con reserva online.
Recuerdos del futuro: mi abuela es una supermodelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Gastón Marioni.
Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37. Dramaturgia y dirección: Gastón Figueiredo Cabanas.
Las nietas de Rubí.- A las 21 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, cien años de música dee Gardel a Maria Becerra.
Ecos de otros tiempos.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Dramaturgia y Dirección: Liliana Adi. Última función.
Una cajita dentro de un cuaderno.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, adaptación teatral de Alicia Durán del cuento homónimo de Humberto Constantini. Única función.
Informe para una academia.- A las 20 y a las 22 en Casa Bulla, 58 entre 7 y 8, de Franz Kafka, con dirección de Martín Filiberti.
Un enemigo del pueblo.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Ibsen con dirección de César Palumbo.
Domingo
Música
Concierto sinfónico.- A las 18 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la Orquesta Estable, con la dirección de Carlos Vieu, interpretará la Obertura de “El Murciélago” de J. Strauss II, el Concierto para violín de Tchaikovsky -con Xavier Inchausti como solista- y la Sinfonía “del Nuevo Mundo” de Dvořák. Entrada gratuita con reserva online.
Desfile de agrupaciones de danzas, Pericón Nacional.- A las 16 en Montevideo y 11, Berisso, Emanuel Gabotto, Cristina Alonso, Walter Albornoz, Los Hermanos Herrera, La Chamamecera Platense, La Juntada Platense.
Tan-Gó.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, bailarinas, tambores y personajes de la comparsa. A la gorra.
Clase Abierta de Swing.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, gratis.
Legûerale.- A las 18.30 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Chavarría + Della Croce + 4tet.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.
Cine
LS83.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Herman Szwacbart.
Soy tu mensaje.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Ricardo Mauricio Jacobo.
Tokyo Godfathers.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Satoshi Kon.
Teatro
Acuerdo para cambiar la casa.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dirección de César Palumbo.
Cuadriláteros 5.- A las 20.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, piezas breves en formato de microteatro. Dirección: Gastón Marioni.
Al fin y al cabo es mi vida.- A las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, de Brian Clark, con Silvia Kutika, Fabio Aste y gran elenco.
2013: Odisea Intemporal Platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Infantil
Rukuka Circo.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, a la gorra.
Concierto sinfónico en el teatro argentino
las nietas de rubí
Alicia (o cómo narrar el olvido)
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