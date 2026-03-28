Jornada de vacunación gratuita para adultos en Olmos

Los vecinos de Lisandro Olmos podrán acceder este sábado a una jornada gratuita de vacunación destinada a personas adultas. Se trata una campaña a cargo de la Secretaría de Salud municipal.

La jornada tendrá lugar en el Centro Ecológico de Lisandro Olmos, en 40 entre 198 y 199. Se informó que los interesados deberán concurrir en el horario de 9:00 a 12:30hs.

En el marco de la actividad está previsto la aplicación de vacunas correspondientes al calendario nacional. Desde el área destacaron que la movida sanitaria tiene como finalidad completar esquemasde vacunación y reforzar la prevención de enfermedades.

Quienes asistan podrán aplicarse dosis de antigripal, la vacuna contra el neumococo y otras indicadas conforme la necesidad de cada vecino.