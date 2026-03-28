La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión

28 de Marzo de 2026 | 10:09

La agenda deportiva de este sábado 28 de marzo



Fútbol

Primera Nacional

14:00 | UAI Urquiza vs. Flandria (LPF PLAY)

14:00 | Villa San Carlos vs. Comunicaciones (LPF PLAY)

15:30 | Almagro vs. Deportivo Morón (LPF PLAY)

16:00 | Almirante Brown vs. Tristán Suárez (LPF PLAY)

20:00 | Colegiales vs. San Miguel (LPF PLAY)

Primera B Metropolitana

14:00 | Deportivo Laferrere vs. Excursionistas (LPF PLAY)

14:00 | Deportivo Merlo vs. Deportivo Camioneros (LPF PLAY)

16:00 | Villa Dálmine vs. Deportivo Armenio (LPF PLAY)

20:00 | Excursionistas vs. Brown de Adrogué (LPF PLAY)

Copa Argentina

21:15 | Racing Club vs. San Martín de Formosa (TyC Sports)

Amistosos Internacionales

11:00 | Kirguistán vs. Madagascar

11:00 | San Marino vs. Islas Feroe

11:00 | Corea del Sur vs. Costa de Marfil

13:00 | Senegal vs. Perú

14:00 | Escocia vs. Japón

14:00 | Canadá vs. Islandia

14:00 | Hungría vs. Eslovenia

16:30 | Estados Unidos vs. Bélgica

22:00 | México vs. Portugal (LPF PLAY)

Básquetbol

Liga Nacional (LNB)

11:30 | Oberá TC vs. Gimnasia (CR) (TyC Sports / Básquet Pass)

15:00 | Atlanta vs. Ferro Carril Oeste (LPF PLAY)

21:00 | Argentino de Junín vs. San Martín (C) (Básquet Pass)

21:30 | Unión (SF) vs. Obras Sanitarias (Básquet Pass)

21:30 | Olímpico (LB) vs. Quimsa (Básquet Pass)

Liga ACB (España)

15:00 | UCAM Murcia vs. Bilbao Basket (Fox Sports)

NBA

18:30 | Minnesota Timberwolves vs. Detroit Pistons (ESPN 4 / Disney+)

Rugby

Top 14 de Francia

14:30 | Toulouse vs. Montpellier (ESPN 3)

Súper Rugby Américas

15:00 | Selknam vs. Pampas (ESPN 3)

20:00 | Dogos vs. Capibaras (ESPN 3)

URBA Top 14

15:30 | Alumni vs. Belgrano Athletic (ESPN 4)

Vóleibol

Copa ACLAV

21:00 | Ciudad Vóley vs. Tucumán de Gimnasia (Fox Sports)

Boxeo

19:00 | ESPN Knockout: Bryan Acosta vs. Ronny Rios (ESPN 2)

23:55 | Boxeo de Primera: Baltazar Noria vs. Yoel Peralta (TyC Sports)