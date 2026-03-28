La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión

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La agenda deportiva de este sábado 28 de marzo
Primera Nacional
14:00 | UAI Urquiza vs. Flandria (LPF PLAY)
14:00 | Villa San Carlos vs. Comunicaciones (LPF PLAY)
15:30 | Almagro vs. Deportivo Morón (LPF PLAY)
16:00 | Almirante Brown vs. Tristán Suárez (LPF PLAY)
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20:00 | Colegiales vs. San Miguel (LPF PLAY)
Primera B Metropolitana
14:00 | Deportivo Laferrere vs. Excursionistas (LPF PLAY)
14:00 | Deportivo Merlo vs. Deportivo Camioneros (LPF PLAY)
16:00 | Villa Dálmine vs. Deportivo Armenio (LPF PLAY)
20:00 | Excursionistas vs. Brown de Adrogué (LPF PLAY)
Copa Argentina
21:15 | Racing Club vs. San Martín de Formosa (TyC Sports)
Amistosos Internacionales
11:00 | Kirguistán vs. Madagascar
11:00 | San Marino vs. Islas Feroe
11:00 | Corea del Sur vs. Costa de Marfil
13:00 | Senegal vs. Perú
14:00 | Escocia vs. Japón
14:00 | Canadá vs. Islandia
14:00 | Hungría vs. Eslovenia
16:30 | Estados Unidos vs. Bélgica
22:00 | México vs. Portugal (LPF PLAY)
Liga Nacional (LNB)
11:30 | Oberá TC vs. Gimnasia (CR) (TyC Sports / Básquet Pass)
15:00 | Atlanta vs. Ferro Carril Oeste (LPF PLAY)
21:00 | Argentino de Junín vs. San Martín (C) (Básquet Pass)
21:30 | Unión (SF) vs. Obras Sanitarias (Básquet Pass)
21:30 | Olímpico (LB) vs. Quimsa (Básquet Pass)
Liga ACB (España)
15:00 | UCAM Murcia vs. Bilbao Basket (Fox Sports)
NBA
18:30 | Minnesota Timberwolves vs. Detroit Pistons (ESPN 4 / Disney+)
Top 14 de Francia
14:30 | Toulouse vs. Montpellier (ESPN 3)
Súper Rugby Américas
15:00 | Selknam vs. Pampas (ESPN 3)
20:00 | Dogos vs. Capibaras (ESPN 3)
URBA Top 14
15:30 | Alumni vs. Belgrano Athletic (ESPN 4)
Copa ACLAV
21:00 | Ciudad Vóley vs. Tucumán de Gimnasia (Fox Sports)
19:00 | ESPN Knockout: Bryan Acosta vs. Ronny Rios (ESPN 2)
23:55 | Boxeo de Primera: Baltazar Noria vs. Yoel Peralta (TyC Sports)
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