Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión

La economía crece, pero la desocupación también

La economía crece, pero la desocupación también

Horacio Augusto Pereira

28 de Marzo de 2026 | 02:14
Edición impresa

eleconomista.com.ar

Hay algo incómodo en los datos recientes de la economía argentina: el PBI crece, pero el empleo formal cae. No es un error estadístico ni un rezago menor. Es una señal. La actividad se recupera, la estabilidad nominal empieza a ordenarse y algunos indicadores macro muestran una mejora. Sin embargo, el empleo asalariado registrado no acompaña. Por el contrario, sigue retrocediendo, mientras la desocupación comienza a dar señales de alerta. No se trata de una paradoja. Se trata de un tipo específico de crecimiento: uno con baja tracción laboral.

La explicación es bastante directa. Los sectores que están empujando la recuperación no son intensivos en empleo, mientras que los que se contraen —textil, calzado, indumentaria, metalmecánica— son justamente los que históricamente funcionaron como grandes absorbentes de mano de obra. El resultado es una economía que crece, pero que al mismo tiempo expulsa trabajadores.

Los datos del SIPA a diciembre de 2025 muestran que los sectores con mayor crecimiento en el empleo —Pesca (+5,7%), Construcción (+0,8%), Enseñanza (+0,6%)— tienen un impacto acotado o transitorio. La pesca, por ejemplo, apenas emplea a unos 15.000 trabajadores registrados. La enseñanza, aunque relevante en volumen, responde más a dinámicas institucionales que a una expansión sostenida del empleo.

Al mismo tiempo, los sectores más dinámicos en términos de producción —energía, minería, servicios tecnológicos, fintech, agroindustria de alto valor agregado— comparten una característica: alta productividad, pero baja elasticidad empleo-producto. Pueden expandirse con fuerza sin generar una cantidad significativa de nuevos puestos de trabajo. Una plataforma digital puede multiplicar su facturación sin aumentar significativamente su plantilla. Una explotación minera puede movilizar inversiones millonarias con una dotación reducida de personal.

La apuesta económica

Es, en buena medida, el corazón de la apuesta económica actual. El gobierno está impulsando una reconversión productiva orientada a sectores más competitivos, con mayor escala, productividad y capacidad exportadora. Energía, minería, economía del conocimiento y agroindustria aparecen como los motores de una nueva matriz productiva, menos dependiente de sectores protegidos y más integrada a los mercados globales. En términos de inversión y generación de divisas, la estrategia tiene lógica. El problema es que su traducción en empleo no es inmediata.

LE PUEDE INTERESAR

La reunión conservadora se quedó sin Trump

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Del otro lado, los sectores que están perdiendo empleo son los que históricamente amortiguaron las tensiones del mercado laboral. La industria manufacturera cayó 3,3% interanual, pero el dato agregado esconde una dinámica más profunda. La cadena textil, de confecciones, cuero y calzado alcanzó en noviembre de 2025 su nivel de empleo más bajo desde 2009. No es un dato menor: se trata de sectores que concentraban miles de puestos de trabajo, muchos de ellos en pymes del AMBA y del interior productivo.

Son actividades intensivas en mano de obra, con menores niveles de productividad relativa, que hoy enfrentan una doble presión: la competencia de importaciones y un tipo de cambio que no favorece su sostenibilidad. La metalmecánica, la industria automotriz y la producción de madera y papel también muestran caídas interanuales de entre el 1,9% y el 4,1%. Son sectores con cadenas de valor extensas, donde cada ajuste en las empresas líderes se traduce rápidamente en contracción para proveedores y pymes. El efecto multiplicador, en este caso, opera en sentido inverso.

El punto crítico no es la dirección del cambio productivo, sino su velocidad relativa. Hay un desfase entre la destrucción de empleo en los sectores tradicionales y la eventual creación de empleo en los sectores dinámicos. La estrategia oficial descansa en que, con el tiempo, los nuevos sectores traccionen encadenamientos productivos, desarrollen proveedores locales y generen empleo indirecto de mayor calidad.

Pero ese proceso no es automático ni inmediato. Los procesos de transformación productiva pueden dejar segmentos enteros de la fuerza laboral sin capacidad de reabsorción en el corto plazo. La evidencia internacional es bastante clara: los encadenamientos productivos no aparecen solos, se construyen.

Y construirlos lleva tiempo. Sumar eslabones, desarrollar proveedores locales, generar capacidades tecnológicas y organizar redes productivas no ocurre de un año a otro. Es un proceso acumulativo, donde el rol del Estado resulta determinante. No solo desde la Nación, a través de la política macroeconómica, los incentivos sectoriales o los marcos regulatorios, sino también desde las provincias —que articulan clúster, infraestructura y formación técnica— y desde los municipios, que muchas veces son el primer punto de contacto con las pymes, el entramado productivo local y la gestión cotidiana del desarrollo.

Persianas bajas

Mientras tanto, los sectores intensivos en empleo no esperan. Cierran. Y cada empresa que cierra no solo destruye puestos de trabajo. Desarma redes productivas, pierde conocimiento acumulado y debilita economías regionales. Ese capital no se recupera fácilmente.

Y ahí aparece otro dato incómodo. La tasa de cierre de empresas se mantiene relativamente estable, en torno al 3,4% anual. El problema no es cuántas empresas mueren. Eso siempre pasa. El problema es que cada vez nacen menos. En 2024, la tasa de apertura cayó al 2,7%, su nivel más bajo en años. En la industria, la natalidad empresarial se desplomó del 3,9% en el período 2003-2008 al 1,7% en 2024.

Esto implica que el proceso de reconversión productiva avanza más rápido destruyendo capacidades existentes que generando nuevas. El tejido productivo no solo se reduce en los sectores tradicionales, sino que tampoco se regenera con suficiente velocidad en los sectores emergentes. La economía crece, pero su base empresarial se adelgaza.

El dilema es evidente. La estrategia económica puede ser consistente en el largo plazo, pero los costos de transición se están acumulando en el presente. El crecimiento del PBI no se traduce en empleo porque los sectores que lideran la expansión no demandan trabajo en la misma proporción, mientras que los sectores que sí lo hacían continúan en retroceso.

La pregunta de fondo no es si la reconversión productiva tiene sentido. La pregunta es cómo se gestiona. Qué políticas acompañan el proceso. Cómo se construyen los encadenamientos. Cómo se evita que la transición deje atrás a trabajadores, empresas y territorios.

Porque la reasignación de factores no es instantánea ni indolora. Requiere tiempo, políticas y capacidades que no siempre están disponibles.

La economía argentina enfrenta hoy una tensión menos visible que las crisis tradicionales, pero no menos relevante: puede crecer sin generar empleo. No es una contradicción. Es una característica de este patrón de crecimiento. La cuestión es cuánto tiempo puede sostenerse.

Porque una economía puede expandirse durante un tiempo sin integrar plenamente a su fuerza laboral. Pero difícilmente pueda hacerlo de manera sostenida. El problema no es si la economía está mejorando. Es quiénes quedan afuera mientras mejora. Y ese, más que un problema estadístico, es un problema de desarrollo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Sábado gris e inestable en La Plata: ¿llueve?

Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera

Triunfo lógico con un nivel decepcionante

Copa por 60 días: Estudiantes entra en el Modo Libertadores

Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Últimas noticias de Opinión

Un club contra el racismo, con una lección de madurez en el fútbol infantil

La reunión conservadora se quedó sin Trump

El calvario de vivir sin luz ni agua y con residuos en las calles

Más desempleo: hasta el cuentapropismo perdió fuerza
Policiales
Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética
Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
Espectáculos
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia
Deportes
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma
Información General
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Jubilación: ¿Cómo hacer para conservar la obra social?
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla