Actividades: jubilados: talleres y baile

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Carlos Alberto Faisal
El Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de La Plata organiza los nuevos Talleres para el 2026 para socios (AMEJU/CEMEJUPE, AMP) y público en general. Comienzan el 6 de abril (todos presencial) en la Casa de Cultura de AMP, en 6 N° 1.118 entre 54 y 55. La propuesta:
-Taller de Envejecimiento, amor y sexualidad. Lunes de 16.30 a 17.30hs. (Dr. Comasco).
-Taller de Estimulación Cognitiva - Entrenando Memoria. Jueves de 10 a 11.30 hs. (Lic. Gervelli).
-Taller de tejido a crochet. Jueves de 15 a 17hs. (Prof. Álvarez Corral).
-Taller de marroquinería. Jueves de 17 a 19hs. (Prof. Corral Higuera).
-Taller de Mindfulness: Meditación de la Atención plena. Viernes de 14.30 a 17 hs. (Dra. Morales).
-Taller de teatro para adultos. Viernes de 18 a 20hs. (Prof. Vecchietti). Informes e inscripciones, por WhatsApp: 221 573 8443 (sólo mensajes).
El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Elvira invita al almuerzo bailable con buffet que se llevará a cabo hoy, a partir de las 12 en el Club Villa Vieyra (calle 77 entre 1 y 115). Contará con la apertura a cargo de la Banda de Policía de la Provincia y la animación musical de Silvia. Entrada: 3.000 pesos. Hay que llevar vajilla. Reservas e informes 221-4948808 ó 221-6013008.
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