Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: jubilados: talleres y baile

Actividades: jubilados: talleres y baile
28 de Marzo de 2026 | 02:19
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

La nafta súper pasó los $2 mil: el surtidor ya hace subir hasta la cerveza

LE PUEDE INTERESAR

Carlos Alberto Faisal

médicos jubilados: talleres

El Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de La Plata organiza los nuevos Talleres para el 2026 para socios (AMEJU/CEMEJUPE, AMP) y público en general. Comienzan el 6 de abril (todos presencial) en la Casa de Cultura de AMP, en 6 N° 1.118 entre 54 y 55. La propuesta:

-Taller de Envejecimiento, amor y sexualidad. Lunes de 16.30 a 17.30hs. (Dr. Comasco).

-Taller de Estimulación Cognitiva - Entrenando Memoria. Jueves de 10 a 11.30 hs. (Lic. Gervelli).

-Taller de tejido a crochet. Jueves de 15 a 17hs. (Prof. Álvarez Corral).

-Taller de marroquinería. Jueves de 17 a 19hs. (Prof. Corral Higuera).

-Taller de Mindfulness: Meditación de la Atención plena. Viernes de 14.30 a 17 hs. (Dra. Morales).

-Taller de teatro para adultos. Viernes de 18 a 20hs. (Prof. Vecchietti). Informes e inscripciones, por WhatsApp: 221 573 8443 (sólo mensajes).

Almuerzo y baile para jubilados

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Elvira invita al almuerzo bailable con buffet que se llevará a cabo hoy, a partir de las 12 en el Club Villa Vieyra (calle 77 entre 1 y 115). Contará con la apertura a cargo de la Banda de Policía de la Provincia y la animación musical de Silvia. Entrada: 3.000 pesos. Hay que llevar vajilla. Reservas e informes 221-4948808 ó 221-6013008.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: jubilados: talleres y baile

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

La nafta súper pasó los $2 mil: el surtidor ya hace subir hasta la cerveza

Kicillof celebró el fallo: “Nos dieron la razón”

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

Una red de psicólogas platenses, acusada de hacer informes falsos de abusos infantiles

VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Últimas noticias de La Ciudad

Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes

VIDEO.- La Biblioteca Central regala libros en la calle

Martilleros: comicio con triunfo de la conducción

Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
Información General
Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Jubilación: ¿Cómo hacer para conservar la obra social?
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo
Policiales
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”
Espectáculos
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia
Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud en Liverpool
“Ni idea”: sofía Gonet se desligó de Pettinato
Deportes
VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma
Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores
Una práctica de fútbol que no confirmó los once
Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla